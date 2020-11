Νίκη Μπάιντεν – εκλογές ΗΠΑ 2020: Τέλος το… θρίλερ, αρχίζει “πόλεμο” ο Τραμπ

Νίκη Μπάιντεν – εκλογές ΗΠΑ 2020: Νικητής των αμερικανικών εκλογών αναδείχθηκε ο Τζο Μπάιντεν, αφού κέρδισε την Πενσιλβάνια, που του έδωσε 20 εκλεκτορικές ψήφους, με αποτέλεσμα να κερδίζει την πλειοψηφία των εκλεκτόρων. «Αμερική, είναι τιμή μου που με επέλεξες να ηγηθώ της μεγάλης αυτής χώρας. Το έργο που θα έχουμε μπροστά μας είναι δύσκολο, αλλά σας υπόσχομαι το εξής: «θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς – είτε με ψήφισαν είτε όχι» έγραψε στο Twitter.΄Αργότερα αναμένεται να απευθυνθεί στον αμερικανικό λαό.

Ο Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν Τζούνιορ εξελέγη πρόεδρος διεξάγοντας προεκλογική εκστρατεία με υπόσχεση ότι θα αποκαταστήσει την ηρεμία και τη σταθερότητα στην αμερικανική πολιτική και με τη δέσμευση ότι θα επεκτείνει τον ρόλο της κεντρικής κυβέρνησης στην καθοδήγησης της χώρας εν μέσω της πανδημίας. Ο Μπάιντεν είναι ο πιο ηλικιωμένος πρόεδρος που έχει εκλεγεί στο ύπατο αξίωμα και διασφάλισε 273 εκλεκτορικές ψήφους, χωρίς η νίκη να έχει τελειώσει.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020