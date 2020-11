ΕΕ – Βρετανία Brexit: Σκληρές διαπραγματεύσεις, καθώς ο χρόνος τελειώνει

ΕΕ – Βρετανία Brexit: Με ανάρτησή της στο Twitter η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε πως συμφώνησε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον πως οι διαπραγματευτικές ομάδες των δυο πλευρών θα συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά τις επόμενες εβδομάδες για μια συμφωνία, καθώς τελειώνει ο χρόνος για την επίτευξη και την επικύρωση μιας συμφωνίας πριν λήξει η μεταβατική περίοδος της Βρετανίας στο τέλος του τρέχοντος έτους, μετέδωσε το Reuters.

«Ο πρωθυπουργός εξήγησε πως ενώ έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις πρόσφατες συζητήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε αρκετούς τομείς, περιλαμβανομένου του λεγόμενου επί ίσοις όροις ανταγωνισμού και της αλιείας», ανέφερε από μεριάς του εκπρόσωπος του γραφείου του Μπόρις Τζόνσον.

We took stock of the negotiations with UK Prime Minister @BorisJohnson today. Some progress has been made,but large differences remain especially on level playing field and fisheries.Our teams will continue working hard next week. We will remain in close contact in the next days. pic.twitter.com/UVyyzKeUyW

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2020