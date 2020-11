Εκλογές ΗΠΑ 2020: Τι έψαξαν στο Google οι Αμερικανοί τη βραδιά του «θρίλερ»

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Στις ΗΠΑ ήταν στραμμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη την ημέρα των αμερικανικών εκλογών, που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας. Κι αν οι αμερικανικές εκλογές ήταν το κορυφαίο θέμα με τους πολίτες ανά τον κόσμο να πληκτρολογούν τη λέξη «εκλογές» στη μηχανή αναζήτησης, ενδιαφέρον έχουν τα θέματα που απασχολούσαν τους Αμερικανούς.

H Google ανήρτησε στο Twitter τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις τη νύχτα εκείνη. Η κορυφαίες αναζητήσεις ήταν «εύρεση πίτσας κοντά μου» και «εύρεση κάβας κοντά μου». Ιδιαίτερα δημοφιλής ήταν και η αναζήτηση για την «εύρεση σούσι και μεξικάνικού φαγητού κοντά μου».

You are not alone. pic.twitter.com/8kVXwVEsA7

Are you thinking about food, this #ElectionDay ?

Πάντως παγκοσμίως, οι εκλογές απασχόλησαν περισσότερο τους χρήστες.

Την παραμονή των εκλογών, ο Τζο Μπάιντεν αναζητήθηκε περισσότερο ανάμεσα στους υποψήφιους , διατηρώντας «προβάδισμα» 51% έναντι 42% που αναζήτησαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως η Google διευκρινίζει ότι αυτό δεν συνιστά πρόθεση ψήφου.

The most searched term in the past 24 hours globally is "election".

The top trending search is "live election results", which has spiked +5,000%, past 24 hours worldwide.https://t.co/3jJ7wKgSul#ElectionNight #Election2020 pic.twitter.com/cOYsOtmCtR

