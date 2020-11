Εκλογές ΗΠΑ 2020 live: Κοντά στη νίκη ο Μπάιντεν, «κλοπή» καταγγέλλει ο Τραμπ

Εκλογές ΗΠΑ 2020 live: Σε απόλυτο θρίλερ εξελίσσεται η μονομαχία στην Τζόρτζια, μια από τις αμφίρροπες πολιτείες που θα κρίνουν την έκβαση των Αμερικανικών Εκλογών 2020. Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση, ο Τζο Μπάιντεν συνεχίζει να ροκανίζει τη διαφορά και τώρα τον χωρίζουν μόλις 665 ψήφοι από τον Τραμπ (νωρίτερα ήταν 1.700 και χθες ακόμα περισσότερες), ενώ αναμένονται κι άλλα αποτελέσματα από περιφέρειες που κλίνουν προς τους Δημοκρατικούς. Μέχρι στιγμής έχει καταμετρηθεί περίπου το 99% των ψήφων, ενώ το επιτελείο Τραμπ έχει ήδη καταθέσει αγωγή ζητώντας να σταματήσει η καταμέτρηση.

Ο Δημοκρατικός προεδρικός υποψήφιος πλησίαζε διαρκώς τις τελευταίες ώρες τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του, και αν επικρατήσει στην Τζόρτζια, μπορεί να πάρει τη νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γυρίσει το παιχνίδι υπέρ του Τραμπ στην Αριζόνα. Στη συγκεκριμένη πολιτεία είχαν σπεύσει από τη βραδιά των εκλογών το Fox News και το Associated Press να κηρύξουν νικητή τον Μπάιντεν, αλλά η καταμέτρηση συνεχίζεται και το επιτελείο του απερχόμενου προέδρου δεν παύει να ελπίζει.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο Τζο Μπάιντεν έχει εξασφαλίσει ήδη 253 από τους 270 εκλέκτορες που χρειάζεται. Επομένως, αν κερδίσει την Αριζόνα και τη Νεβάδα, δύο πολιτείες στις οποίες προηγείται, θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στην Πενσυλβάνια (20 εκλέκτορες), με καταμετρημένο το 95% των ψήφων ο Τραμπ προηγείται με 0,3% (22.576 ψήφους).

Στη Τζόρτζια (16 εκλέκτορες), με καταμετρημένο το 99% των ψήφων ο Τραμπ προηγείται με μόλις 665 ψήφους.

Στη Νεβάδα (6 εκλέκτορες), με καταμετρημένο το 89% των ψήφων ο Μπάιντεν προηγείται με 0,9% (11.438).

Στην Αριζόνα (11 εκλέκτορες), με καταμετρημένο το 90% των ψήφων ο Μπάιντεν προηγείται με 1,6% (47.052 ψήφους)

Στη Βόρεια Καρολίνα (15 εκλέκτορες), με καταμετρημένο το 95% των ψήφων ο Τραμπ προηγείται με 1,4% (76.73 ψήφους)

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει τις καταγγελίες για κλεμμένες εκλογές και παράνομες ψήφους.

«Αν μετρηθούν οι νόμιμες ψήφοι, κερδίζω με ευκολία», υποστήριξε ο Τραμπ, που το βράδυ της Πέμπτης έκανε δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο, σπεύδοντας να συμπληρώσει πως η συνέχιση της καταμέτρησης του δείχνει ότι διαπράττεται «νοθεία», στο πλαίσιο της προσπάθειας των αντιπάλων του να του «κλέψουν» τον θρίαμβο.

Οι νέες δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν πανικό στα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης.

Χαρακτηριστικά, τα τηλεοπτικά δίκτυα, ABC, NBC και MSNBC διέκοψαν τη ζωντανή μετάδοση με τις δηλώσεις του.

Μάλιστα, ο παρουσιαστής του MSNBC ανέφερε χαρακτηριστικά: «ΟΚ. Εδώ είμαστε πάλι, στην άβολη θέση όχι μόνο να διακόψουμε την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, αλλά να τον διορθώσουμε. Δεν υπάρχουν παράνομες ψήφοι, δεν υπάρχει νίκη Τραμπ». Σημειώνεται πάντως πως οι προσφυγές που κατέθεσε το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων απορρίφθηκαν από δύο ιδιαίτερα κρίσιμες πολιτείες των ΗΠΑ για το πολυαναμενόμενο αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, και συγκεκριμένα από Μίσιγκαν και Τζόρτζια.

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr

— MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020