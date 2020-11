Εκλογές ΗΠΑ 2020: Επιμένει ο Τραμπ – «Κερδίζω άνετα με τις νόμιμες ψήφους»

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Ότι κερδίζει άνετα την προεδρία των ΗΠΑ με τις «νόμιμες ψήφους» πολιτών ισχυρίστηκε για μία ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Twitter. O Αμερικανός πρόεδρος γράφει στο ίδιο tweet πως, από τη στιγμή που δεν επετράπη στους «παρατηρητές» να κάνουν τη δουλειά τους με οποιονδήποτε τρόπο, οι ψήφοι που γίνονται δεκτές αυτό το διάστημα πρέπει να οριστούν παράνομες. «Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ πρέπει να αποφασίσει», συμπληρώνει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

I easily WIN the Presidency of the United States with LEGAL VOTES CAST. The OBSERVERS were not allowed, in any way, shape, or form, to do their job and therefore, votes accepted during this period must be determined to be ILLEGAL VOTES. U.S. Supreme Court should decide!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020