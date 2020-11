Εκλογές ΗΠΑ 2020: Κρατούν αποστάσεις από τον Τραμπ οι Ρεπουμπλικανοί

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί αποστασιοποιήθηκαν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατήγγειλε χθες «νοθεία» στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται σε πολιτείες-κλειδιά. «Αυτό έχει αρχίσει να γίνεται τρελό», έκρινε ο Άνταμ Κίνζινγκερ, βουλευτής που εκλέγεται στο Ιλινόι. «Εάν υπάρχουν τεκμηριωμένες ανησυχίες για νοθεία», πρόσθεσε, «θα πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη». Τάχθηκε εναντίον της διασποράς «παραπληροφόρησης». «Δεν υπάρχει τρόπος να υπερασπιστεί κανένας τα σχόλια που έκανε ο πρόεδρος απόψε χωρίς να υπονομεύσει τη δημοκρατική διαδικασία στη χώρα μας.

Η Αμερική καταμετρά τις ψήφους, και πρέπει να σεβαστούμε τα αποτελέσματα, όπως κάναμε πάντα», σημείωσε ο Λάρι Χόγκαν, ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Μέριλαντ. «Εάν οποιοσδήποτε διαθέτει αποδείξεις ότι έγινε κάτι παράνομο, πρέπει να τις παρουσιάσει και το ζήτημα να διευθετηθεί. Οτιδήποτε λιγότερο πλήττει την ακεραιότητα των εκλογών μας, είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία μας», σημείωσε ο Πολ Μίτσελ, βουλευτής που εκλέγεται στο Μίσιγκαν. Ο γερουσιαστής Πατ Τούμι, ο οποίος εκπροσωπεί την Πενσιλβάνια, επισήμανε από την πλευρά του ότι δεν έχει δει απολύτως καμία απόδειξη πως διαπράχθηκε εκτεταμένη νοθεία.

Στο μεταξύ χθες το βράδυ ορισμένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ αποφάσισαν να διακόψουν την απευθείας μετάδοση των δηλώσεων του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας ότι παραπληροφορούσε. Ενώ η καταμέτρηση των ψήφων που κατατέθηκαν στις εκλογές συνεχίζεται, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος παρουσιάστηκε μπροστά στις κάμερες για να πει, από τον Λευκό Οίκο, πως θα κέρδιζε «με ευκολία» εάν λογαριάζονταν μόνο «οι νόμιμες» ψήφοι, αλλά εάν η καταμέτρηση συμπεριλάβει «τις παράνομες ψήφους», οι Δημοκρατικοί θα μπορέσουν «να κλέψουν» τη νίκη στις εκλογές.

Το MSNBC γρήγορα διέκοψε την απευθείας μετάδοση. «Λοιπόν, βρισκόμαστε στην ασυνήθιστη θέση να χρειάζεται όχι μόνο να διακόψουμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά να διορθώσουμε αυτά που είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ», είπε ο παρουσιαστής Μπράιαν Ουίλιαμς.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα NBC News και ABC News επίσης διέκοψαν την απευθείας μετάδοση της προεδρικής συνέντευξης Τύπου. Ο Τραμπ εγκατέλειψε το βήμα χωρίς να δεχθεί καμία ερώτηση. Το CNN αποφάσισε να μην διακόψει την απευθείας μετάδοση του διαγγέλματος, ούτε να κόψει τον ήχο του μικροφώνου του Τραμπ,.

Αλλά τις δηλώσεις του αρχηγού του κράτους αντέκρουσε αμέσως μετά ο παρουσιαστής του δικτύου Τζέικ Τάπερ: «πόσο λυπηρή νύχτα για την Αμερική, όταν βλέπει τον πρόεδρό της (…) να κατηγορεί ψευδώς ανθρώπους ότι προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές, να επιτίθεται στη δημοκρατία μας με ψέματα».

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr

— MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020