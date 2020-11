Drake Laugh Now Cry Later: Σπάει ρεκόρ στο Billboard

Drake Laugh Now Cry Later: Ο Drake με το «Laugh Now Cry Later» κατέρριψε ρεκόρ. Το τραγούδι του Καναδού ράπερ πρώτα έφθασε στο νούμερο 2 στο chart του Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs και στη συνέχεια έφθασε στο No. 1. Το «Laugh Now Cry Later» είναι τώρα το 21ο τραγούδι του Drake που φθάνει στην κορυφή, στο No. 1, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχαν έως τώρα η Αρίθα Φράνκλιν και ο Στίβι Γουόντερ.

Το τραγούδι, το οποίο ο Drake ερμηνεύει με τον Αμερικανό ράπερ Lil Durk αναμένεται να συμπεριληφθεί στο επόμενο άλμπουμ του Certified Lover Boy που θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2021. Αιφνιδίως, χρειάστηκαν 11 εβδομάδες για να φθάσει το τραγούδι στην κορυφή, αλλά αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ιστορία του Drake. Το 2015 η επιτυχία του «Hotline Bling» βρέθηκε στο No. 1 μετά από 15 εβδομάδες στα charts.