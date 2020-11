GNTM 3 αποχώρηση: Έφυγε το μεγάλο φαβορί

View this post on Instagram

Ο Ηρακλής βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στις δύο χειρότερες λήψεις στο πλατό και τελικά αποχώρησε από τον διαγωνισμό. Πώς νιώθει που δεν θα επιστρέψει στο σπίτι του #GNTMgr; ⠀ #StarChannelTv @starchanneltv