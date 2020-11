Ισλαμιστική τρομοκρατία – Μπορέλ: «Να την πολεμήσουμε μαζί»

Ισλαμιστική τρομοκρατία – Μπορέλ: Για εκστρατείες χειραγώγησης μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει λόγο στο μπλογκ του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Μπορέλ τονίζοντας πως «η ΕΕ σέβεται όλες τις θρησκείες. Προστατεύει την ελευθερία όλων να πιστεύουν και να θρησκεύονται ή να επιλέξουν να μην το κάνουν και θα συνεχίσει να το κάνει». Πιο συγκεκριμένα, ο Ζοζέπ Μπορέλ υπογραμμίζει:

«Πρόσφατα διαδόθηκαν πολλές ψευδείς πληροφορίες και ρητορική μίσους σε όλο τον κόσμο σχετικά με την κατάσταση των μουσουλμάνων στην Ευρώπη. Σε ορισμένες χώρες έχουμε δει εκστρατείες χειραγώγησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως εναντίον της Γαλλίας και των ηγετών της, ζητώντας μποϊκοτάζ γαλλικών προϊόντων. Ορισμένοι πολιτικοί ηγέτες, για παράδειγμα στην Τουρκία, το υποστήριξαν. Ορισμένες πολιτικές ομάδες ζήτησαν ή εξέφρασαν την κατανόησή τους για την άσκηση βίας και τη δολοφονία Γάλλων πολιτών, για παράδειγμα στη Μαλαισία».

