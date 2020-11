ΗΠΑ εκλογές 2020 Live: Μαζικά email στους υποστηριχτές τους Τραμπ

ΗΠΑ εκλογές 2020 Live: Μαζικά email στέλνει το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ στους ψηφοφόρους του, καλώντας τους να υπερασπιστούν τον Αμερικανό πρόεδρο στην προσπάθεια των Δημοκρατικών να «κλέψουν» τις εκλογές. Όπως ανέφερε ο ραδιοφωνικός σταθμός της ομογένειας στη Νέα Υόρκη HellasFm, πριν λίγα λεπτά στα mail των ψηφοφόρων του Ντόναλντ Τραμπ έχουν φτάσει μηνύματα για την στήριξη στον Αμερικανό πρόεδρο.

Η πλευρά του Τραμπ καλεί τους ψηφοφόρους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αντισταθούν σε όσα συμβαίνουν εναντίον του (ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγω για προσπάθεια κλοπής των εκλογών από τους Δημοκρατικούς). Μάλιστα στο twitter αρκετοί δημοσίευσαν το τελευταίο mail που έλαβαν, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Σας καλούμε για τελευταία φορά να υπερασπιστείτε τον πρόεδρό σας. Δεν είναι μυστικό ότι οι Δημοκρατικοί θα προσπαθήσουν να κλέψουν αυτές τις εκλογές. Ας μην τους αφήσουμε να ξεφύγουν και αυτό που χρειαζόμαστε είναι η βοήθειά σας για να υπερασπιστούμε την ακεραιότητα των εκλογών μας».

Αυτό, όπως επισημαίνει το Reuters, μπορεί να δώσει την δυνατότητα στον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώσει απόψε νικητής των εκλογών. Ακόμα και αν από την καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων τις επόμενες ημέρες προκύψει νίκη Μπάιντεν, να διακηρύξει ότι επιχειρείται νοθεία. Το αποτέλεσμα των εκλογών θα κριθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο. Χαρακτηριστική η αναμέτρηση του 2000 μεταξύ του Αλ Γκορ και του Τζορτζ Μπους. Ο τελευταίος αναδείχθηκε νικητής των εκλογών με διαφορά μόλις 537 ψήφων, μετά την παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σε μία τέτοια περίπτωση, ο διορισμός της συντηρητικής Εϊμι Κόνι Μπάρετ, μόλις οκτώ μέρες πριν από τις εκλογές, έχει άλλη βαρύτητα. Και αυτό επειδή με την Μπάρετ, οι Ρεπουμπλικανοί κατέχουν την πλειοψηφία με 6-3 στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ελέγχουν δηλαδή την πλειοψηφία. Αν το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά οριακό, η προσοχή εστιάζεται και στο Κολλέγιο των Εκλεκτόρων.

Σε πέντε Πολιτείες όπου η διαφορά των δύο υποψηφίων είναι πολύ μικρή, ο κυβερνήτης είναι Δημοκρατικός, αλλά το κάθε τοπικό Κογκρέσο ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς. Αν αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα, δεν είναι απίθανο να υπάρξουν δύο λίστες εκλεκτόρων, μία από τον κυβερνήτη και μία από το τοπικό Κογκρέσο. Το επιτελείο του υποψήφιου των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι η νομική του ομάδα βρίσκεται σε ετοιμότητα. Θα απαντήσει άμεσα σε περίπτωση που ο απερχόμενος πρόεδρος πραγματοποιήσει την απειλή του και προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Το Μίσιγκαν με 16 εκλέκτορες, ισχυρό προπύργιο των Δημοκρατικών μέχρι το 2016 που εξέλεξε τον Ντόναλντ Τραμπ, δίνει στις φετινές εκλογές ένα ισχνό προβάδισμα στον Τζο Μπάιντεν. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει από την έναρξη της καταμέτρησης των ψήφων. Σύμφωνα με το CNNi, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών προηγείται με σχεδόν 12.000 ψήφους έναντι του Τραμπ, με την ενσωμάτωση να ανέρχεται στο 90%.

For the first time, AP's running vote tally now shows Biden ahead in Michigan pic.twitter.com/K1Fr9RR7Nr

— Jonathan Oosting (@jonathanoosting) November 4, 2020