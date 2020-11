HΠΑ εκλογές 2020 Live: Ο Τραμπ αμφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσμα

HΠΑ εκλογές 2020 Live: «Πολύ περίεργη» χαρακτηρίζει ο Ντάναλντ Τραμπ την στροφή του εκλογικού αποτελέσματος σε βάρος του, η οποία παρατηρείται τις τελευταίες ώρες σε πολιτείες-κλειδιά. Με αυτόν τον τρόπο αμφισβητεί για δεύτερη φορά, από τα ξημερώματα σήμερα, το εκλογικό αποτέλεσμα. «Χθες το βράδυ βρισκόμουνα μπροστά, συχνά σταθερά, σε πολλές βασικές πολιτείες, τις οποίες σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ελέγχουν οι Δημοκρατικοί. Στη συνέχεια, μία προς μία, άρχισαν να εξαφανίζονται με μαγικό τρόπο καθώς καταμετρώνται τα ψηφοδέλτια. ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΕΡΓΟ, και οι «δημοσκόποι» το κατάλαβαν εντελώς και ιστορικώς λάθος!» αναφέρει στο tweet του.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα, την ώρα που ο Μπάιντεν απευθυνόταν σε ψηφοφορους του στο Ντέλαγουερ και τους τόνιζε ότι θα πρέπει να καταμετρηθεί και η τελευταία ψήφος προκειμένου να ανακηρυχθεί νικητής, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter υποστήριζε ότι «προσπαθούν να κλέψουν τη νίκη» ενώ λίγη ώρα αργότερα σε δηλώσεις του απο τον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε ότι «Θα πάμε στο ανώτατο δικαστήριο και θα ζητήσουμε να σταματήσει η καταμέτρηση. Δεν θέλουμε να βάζουν νέες ψήφους στις 4 το πρωί».

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020