Εκλογές ΗΠΑ Live: Τραμπ – Μπάιντεν στο απόλυτο εκλογικό θρίλερ

Εκλογές ΗΠΑ Live: Σε θρίλερ διαρκείας εξελίσσεται η εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη του νέου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς, όπως όλα δείχνουν, θα χρειαστεί να περάσουν αρκετές ημέρες, ενδεχομένως και εβδομάδες για να μάθουμε τον νικητή. Το ελαφρύ προβάδισμα που κατέχει μέχρι αυτή τη στιγμή ο δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν έναντι του ρεπουμπλικανού αντιπάλου του και νυν προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κρίνεται ως ιδιαίτερα εύθραυστο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα επίσημα αποτελέσματα, ο Μπάιντεν έχει με το μέρος του 224 εκλέκτορες από τους 270 που απαιτούνται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει 213 εκλέκτορες.

Ο Μπάιντεν μέχρι τις 17:00 ώρα Ελλάδας παίρνει 238 εκλέκτορες και ο Τραμπ 213.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κερδίσει μέχρι στιγμής κρίσιμες πολιτείες όπως: Φλόριντα, Αϊόβα, Τέξας, Οχάιο. Ο Τζο Μπάιντεν έχει κερδίσει μέχρι στιγμής τις κρίσιμες πολιτείες: Κολοράντο, Μινεσότα, Βιρτζίνια.

It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Τίποτα δεν έχει κριθεί

Κρίσιμες πολιτείες, που παραδοσιακά καθορίζουν τον νικητή, όπως η Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων, κάτι που αναμένεται να πάρει ακόμη και ημέρες.

Ένα άλλος παράγοντας που θα καθορίσει το αποτέλεσμα είναι οι επιστολικές ψήφοι, που ακόμη μένουν να καταμετρηθούν. Και μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βιάστηκε να αυτοανακηρυχθεί νικητής των εκλογών, να απειλεί με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο προκειμένου να σταματήσει την καταμέτρησή τους, είναι ωστόσο ασαφές πώς μπορεί νομικά να «σταθεί» μία τέτοια αξίωση.

Ο 77χρονος δημοκρατικός υποψήφιος εξέφρασε την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα, τόνισε ωστόσο ότι ούτε ο ίδιος, ούτε ο αντίπαλός του είναι σε θέση να το προδικάσουν, παρά μόνο οι ψηφοφόροι.

Κάτι άλλωστε που φάνηκε από το ρεκόρ συμμετοχής σε μια εκλογική αναμέτρηση που θα μείνει στην ιστορία για δύο βασικούς λόγους: α) διεξήχθη εν μέσω πανδημίας και β) ξεκίνησε ως πολιτικό «θρίλερ» και θα καταλήξειως δικαστικό.

Σύμβουλος Μπάιντεν: «Θα νικήσουμε σήμερα»

Τη στιγμή που παραμένει σε πλήρη εξέλιξη η ψηφοφορία σε πολιτείες – «κλειδιά», ένας από τους κορυφαίους συμβούλους του υποψηφίου προέδρου των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν δήλωσε στο CNNi πως «τα πράγματα οδηγούνται προς έναν επίλογο και κινούνται προς έναν επίλογο υπέρ μας».

Ο σύμβουλος του Μπάιντεν εκτίμησε πως οι Δημοκρατικοί πιστεύουν τα εξής:

Είναι αισιόδοξοι ότι μπορούν να κερδίσουν το Ουισκόνσιν

Στο Μίσιγκαν, δηλώνουν απολύτως ικανοποιημένοι λόγω της υψηλής συμμετοχής σε επίπεδο επιστολικής ψήφου

Εκτιμούν ότι μπορούν να κερδίσουν την Πενσιλβάνια

Στη Τζόρτζια παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην κομητεία Φούλτον

«Αισθανόμαστε καλά. Θα νικήσουμε σήμερα», τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος.

Εκλογές ΗΠΑ – Πενσυλβάνια: «Η νίκη παίζεται σίγουρα ακόμα»

Τα βλέμματα των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων είναι πλέον στραμμένα στην Πενσυλβάλια, μια πολιτεία – «κλειδί», όπου σύμφωνα με το CNNi, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει ένα σημαντικό προβάδισμα, η έκβαση της εκλογικής μάχης φαίνεται εξαιρετικά αμφίβολη.

«Η Πενσυλβάνια παίζεται σίγουρα ακόμα», δήλωσε στο CNNi αξιωματούχος του κυβερνήτη της συγκεκριμένης πολιτείας, του Τομ Γουλφ.

«Θέλουμε να πιέσουμε τις κομητείες να δουλέψουν ακατάπαυστα, ώστε να καταμετρηθεί ως και η τελευταία ψήφος», πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Έκαψαν αμερικανικές σημαίες στο Πόρτλαντ

Διαδηλωτές οπλισμένοι με τουφέκια έκαψαν αμερικανικές σημαίες και διαδήλωσαν, χωρίς βία παρά τη μετεκλογική σύγχυση, στους δρόμους του Πόρτλαντ, στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχαν φόβοι για ένοπλες αντιπαραθέσεις στον φιλελεύθερο θύλακα που βρίσκεται στο Όρεγκον έπειτα από μήνες τεταμένων διαδηλώσεων ανάμεσα σε ακροαριστερούς ακτιβιστές, πολιτοφυλακές της ακροδεξιάς και την ομοσπονδιακή αστυνομία

«Δεν θέλουμε κανέναν από τους υποψηφίους –ψήφισα με ντροπή τον Μπάιντεν– αλλά αν ο Τραμπ κερδίσει άλλα τέσσερα χρόνια, ο κόσμος θα τρελαθεί», δήλωσε ένας νεαρός διαδηλωτής, την ώρα που δύο αμερικανικές σημαίες καίγονταν μπροστά στο κτήριο.

Πολλοί φώναζαν συνθήματα εναντίον του Τραμπ και του δημάρχου του Πόρτλαντ Τεντ Γουίλερ, που επανεξελέγη χθες, ενώ άλλοι χόρευαν υπό τους ήχους πολύ δυνατής μουσικής χιπ χοπ.

Ανατροπή στο Μίσιγκαν με προβάδισμα Μπάιντεν

Το Μίσιγκαν με 16 εκλέκτορες, ισχυρό προπύργιο των Δημοκρατικών μέχρι το 2016 που εξέλεξε τον Ντόναλντ Τραμπ, δίνει στις φετινές εκλογές ένα ισχνό προβάδισμα στον Τζο Μπάιντεν. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει από την έναρξη της καταμέτρησης των ψήφων. Σύμφωνα με το CNNi, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών προηγείται με σχεδόν 12.000 ψήφους έναντι του Τραμπ, με την ενσωμάτωση να ανέρχεται στο 90%.

For the first time, AP's running vote tally now shows Biden ahead in Michigan pic.twitter.com/K1Fr9RR7Nr — Jonathan Oosting (@jonathanoosting) November 4, 2020

Επανεκλογή για τις Δημοκρατικές γερουσιάστριες που βρέθηκαν στο «στόχαστρο» του Τραμπ

H Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ της Νέας Υόρκης, η Ρασίντα Τλάιμπ του Μίσιγκαν, η Αγιάνα Πρίσλεϊ της Μασαχουσέτης και η Ιλχάν Ομάρ της Μινεσότα, επανεκλέχθηκαν στην αμερικανική Γερουσία. Η ομάδα των «4» είναι επίσης γνωστή ως «απόσπασμα», καθώς έχει ασκήσει δριμεία κριτική στον μεγιστάνα αλλά και στην νυν Δημοκρατική ηγεσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι πριν την πρώτη προεκλογική ομιλία του Τραμπ στη Βόρεια Καρολίνα, είχε κατηγορήσει τις τέσσερις γερουσιάστριες του Δημοκρατικού Κόμματος ότι «δεν αγαπούν την Αμερική»

«Να πάνε πίσω και να βοηθήσουν στο να φτιαχτούν τα τελείως διαλυμένα και κατακλυσμένα από εγκληματικότητα μέρη απ’ όπου κατάγονται, αντί να ασκούν κριτική στις ΗΠΑ», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, πριν περίπου ένα χρόνο.

Πληροφορίες για τέσσερις τραυματίες κοντά στον Λευκό Οίκο

Πηγές της αστυνομίας ανέφεραν στο NBC News ότι η επίθεση σημειώθηκε στις 3:20 π.μ. τοπική ώρα. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές, μία γυναίκα έχει τραυματιστεί και πρόκειται για την Bevelyn Beatty, μια μαύρη συντηρητική ακτιβίστρια και υποστηρικτής του Τραμπ. Ο ανταποκριτής του γραφείου NBC News Washington αναφέρει ότι η αστυνομία του είπε πως τα θύματα σχετίζονται με την ακροδεξιά οργάνωση «Proud Boys» που δημιουργήθηκε το 2016 και στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Police investigating a stabbing in DC at 14th Street & New York Ave #DC #Washington pic.twitter.com/2HTxvw709d — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) November 4, 2020

Φαβορί και πάλι για τις εταιρείες στοιχημάτων ο Μπάιντεν

Οι εταιρείες στοιχημάτων δίνουν ξανά ως φαβορί για τη νίκη στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν, αλλάζοντας άρδην την πρόβλεψή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας που έδειχνε ως επικρατέστερο τον Ρεπουμπλικανό απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα στοιχεία τριών από αυτές. Η μεγάλη αυτή αλλαγή σημειώθηκε έπειτα από πρόβλεψη για ανατροπή υπέρ του Μπάιντεν στο Ουισκόνσιν.

Κατά την Smarkets Exchange, με έδρα τη Βρετανία, η πιθανότητα να κερδίσει ο Μπάιντεν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ ανέρχεται πλέον σε 58%, ενώ μία ώρα νωρίτερα αυτή ανερχόταν σε 29%. Σύμφωνα παράλληλα με την PredictIt, με έδρα τη Νέα Ζηλανδία, η πιθανότητα να κερδίσει ο Δημοκρατικός υποψήφιος ανέρχεται τώρα σε 63%.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Smarkets, η πιθανότητα να κερδίσει ο Ρεπουμπλικανός απερχόμενος πρόεδρος ανέρχεται τώρα σε 41%, με το ποσοστό αυτό να έχει σημειώσει τεράστια πτώση από το 80% που ήταν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα επίσης με τη βρετανική εταιρεία στοιχημάτων Betfair, οι πιθανότητες που έχει ο Δημοκρατικός πρώην αντιπρόεδρος να κερδίσει τις εκλογές ανέρχονται σε 60%.

Οι πιθανότητες να κερδίσει ο Μπάιντεν είχαν μειωθεί σε λιγότερες από το ένα τρίτο κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με τα στοιχεία των γραφείων στοιχημάτων.

Οι φετινές προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ μετατρέπονται στο μεγαλύτερο γεγονός όλων των εποχών για τα στοιχήματα, σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων, με έναν παίκτη να ποντάρει τη Δευτέρα ένα εκατομμύριο στερλίνες (περίπου 1,11 εκατ. ευρώ) στον Μπάιντεν. Αν κερδίσει, ο παίκτης αυτός θα πάρει 1,54 εκατομμύρια στερλίνες.

Ρεκόρ συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία από το 1900

Οι προεδρικές εκλογές του 2020 σηματοδοτούν ένα αξιοσημείωτο ρεκόρ για την αμερικανική ιστορία, καθώς καταγράφεται η υψηλότερη ποσοστιαία προσέλευση από το 1900.

Οι Βρυξέλλες αποδοκιμάζουν τον Σλοβένο πρωθυπουργό για τα συγχαρητήρια στον Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδοκιμάζει -με έμμεσο τρόπο- τα πρόωρα συγχαρητήρια του πρωθυπουργού της Σλοβενίας, Γιάνεζ Γιάνσα στον Ντόναλντ Τραμπ για την «επανεκλογή του». «Όπως όλοι, περιμένουμε να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη μέτρηση των ψήφων», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Έρικ Μαμέρ.

«Θα συμμορφωθούμε με ό,τι ανακοινώνεται επίσημα από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ και πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να κάνουν το ίδιο». Ο Μαμέρ τόνισε ότι τα σχόλια που αποκλίνουν «είναι ευθύνη του καθενός», ενώ απέφυγε να απαντήσει στο κατά πόσο η Κομισιόν ανησυχεί για το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προεξοφλήσει το αποτέλεσμα υπέρ του.

«Υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι κατάλληλη για την καταμέτρηση των ψήφων στις εκλογές», είπε.

Την Πέμπτη το αποτέλεσμα της Νεβάδα

Οριακό είναι το μέχρι στιγμής προβάδισμα του Τζο Μπάιντεν στη Νεβάδα, η οποία δεν θα ανοικοινώσει αποτελέσματα εντός της ημέρας καθώς έχουν καταμετρηθεί μόνο οι ψήφοι όσων προσήλθαν στις κάλπες και οι επιστολικοί ψήφοι μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.

Με την ενσωμάτωση στο 83%, ο Δημοκρατικός υποψήφιος προηγείται με περίπου 8.000 ψήφους.

Γερμανίδα υπ. Άμυνας: Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με πιθανή συνταγματική κρίση

Η υπουργός Άμυνας της Γερμανίας και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Aνεγκρέτ Κραμπ Καρενμπάουερ χαρακτήρισε «εκρηκτική» την κατάσταση στις ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι δεν αποκλείται μια συνταγματική κρίση στη χώρα, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο. «Η μάχη για την νομιμότητα του αποτελέσματος μόλις άρχισε. Πρόκειται για εκρηκτική κατάσταση (…) Οι ειδικοί προειδοποιούσαν δικαίως για μια συνταγματική κρίση στις ΗΠΑ. Και κάτι τέτοιο θα πρέπει να μας ανησυχεί συνολικά», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ZDF.

Οργισμένη αντίδραση της εκστρατείας Μπάιντεν για τις δηλώσεις Τραμπ

«Εξωφρενική, άνευ προηγουμένου και λανθασμένη» χαρακτήρισε τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο για τον τερματισμό της καταμέτρησης ψήφων η διευθύντρια της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν. «Η δήλωση του Προέδρου απόψε σχετικά με την προσπάθεια να σταματήσει η καταμέτρηση έγκυρων ψηφοδελτίων ήταν εξωφρενική, άνευ προηγουμένου και εσφαλμένη» δήλωσε και πρόσθεσε ότι πρόκειται για «προσπάθεια καταπάτησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων των Αμερικανών πολιτών». Η Jen O’Malley Dillon κατέληξε: «Η μέτρηση δεν θα σταματήσει».