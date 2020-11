Μητσοτάκης – Κουρτς: « Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους στη Βιέννη», το μήνυμα του πρωθυπουργού

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα το βράδυ στην Βιέννη. «Η Ευρώπη καταδικάζει έντονα αυτή την άνανδρη ενέργεια που παραβιάζει τη ζωή και τις ανθρώπινες αξίες», ανέφερε σε tweet του ο Μισέλ. «Οι σκέψεις μου βρίσκονται με τα θύματα και το λαό της Βιέννης μετά από την φρικτή επίθεση σήμερα το βράδυ».

«Είμαι σοκαρισμένη και συγκλονισμένη από τη βίαιη επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη. Οι σκέψεις μου βρίσκονται με τις οικογένειες των θυμάτων και τον αυστριακό λαό», δήλωσε σε tweet της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Η Ευρώπη στέκεται πλήρως αλληλέγγυα με την Αυστρία. Είμαστε ισχυρότεροι από το μίσος και τον τρόμο», συμπλήρωσε.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε «σοκαρισμένος και συντετριμμένος» από τις «επιθέσεις», χαρακτηρίζοντας αυτές μια «πράξη δειλίας, βίας και μίσους». «Παντού στην ήπειρό μας, είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία και το μίσος», έγραψε στο twitter από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

My thoughts are with the victims and the people of #Vienna in the wake of tonight’s horrific attack.

Europe strongly condemns this cowardly act that violates life and our human values.

Για «τρομακτικές» ειδήσεις από την Βιέννη κάνει λόγο το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter και εκφράζει την συμπαράστασή του στα θύματα και τους τραυματίες, αναφερόμενο στην τρομοκρατική ενέργεια στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας.

«Τρομακτικές, δυσάρεστες ειδήσεις μας έρχονται απόψε από την Βιέννη. Ακόμη κι αν το μέγεθος της τρομοκρατίας δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί: Η σκέψη μας αυτές τις δύσκολες ώρες βρίσκεται με τους τραυματίες και τα θύματα. Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε μπροστά στο μίσος που θέλει να διασπάσει τις κοινωνίες μας», αναφέρεται στην ανάρτηση, την οποία αναπαρήγαγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε «καταδίκασε απερίφραστα» τους πυροβολισμούς που έσπειραν τον τρόμο τη Δευτέρα το βράδυ στο κέντρο της Βιέννης, σε μια επίθεση που η αυστριακή κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική. «Δεν υπάρχει χώρος για μίσος και βία στο κοινό μας ευρωπαϊκό σπίτι», είπε ο Κόντε σε tweets του στα ιταλικά και στα γερμανικά.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο ανέφερε σε ανάρτησή του ότι «Η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει» μετά από αυτή την «αποκρουστική επίθεση».

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την τρομοκρατική ενέργεια που διαπράχθηκε στην πρωτεύουσα της Αυστρίας χθες Δευτέρα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, «ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την κατάσταση που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης της Βιέννης, όπου αναφέρθηκαν επιθέσεις ενόπλων σε πολλά σημεία». Ο Γκουτέρες «εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια» στις οικογένειες των νεκρών και «εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», προστίθεται.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ «καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις αυτές και επαναβεβαιώνει την αλληλεγγύη των Ηνωμένων Εθνών προς τον λαό και την κυβέρνηση της Αυστρίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

I’m following with grave concern the violent attacks of terror in Vienna, one of our UN HQ.

I condemn these attacks in the strongest possible terms and reaffirm the @UN's solidarity with the people & Government of Austria. https://t.co/WQfbKhsMg6

— António Guterres (@antonioguterres) November 3, 2020