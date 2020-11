Μαυροβούνιο κορονοϊός: Μια αμφιλεγόμενη κηδεία

Μαυροβούνιο κορονοϊός: Τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε στην κηδεία του μητροπολίτη Μαυροβουνίου Αμφιλόχιου Ράντοβιτς, ο οποίος είχε προσβληθεί από τον κορονοϊό. Ο μητροπολίτης Μαυροβουνίου εκοιμήθη την περασμένη Παρασκευή, σε ηλικία 82 ετών. Στις αρχές Οκτωβρίου προσβλήθηκε από τον κορονοϊό και άφησε την τελευταία του πνοή λόγω πνευμονίας, που είναι μια συχνή επιπλοκή του κορονοϊού. Δέκα ημέρες πριν από τον θάνατό του, ωστόσο, είχε βρεθεί αρνητικός στον ιό.

Παρά τις εκκλήσεις της επικεφαλής του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλευόταν ο μητροπολίτης, αλλά και γιατρών, να μην γίνει η κηδεία του με ανοιχτό φέρετρο, τελικά αυτό δεν εισακούστηκε. Από το Σάββατο, χιλιάδες προσήλθαν για το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του που εκτίθετο σε ιερό ναό.

Στην κηδεία, την Κυριακή, ο ιερός ναός ήταν κατάμεστος, ενώ έξω βρίσκονταν χιλιάδες άνθρωποι, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ. Οι περισσότεροι δεν φορούσαν μάσκες, ενώ δεν τηρούνταν οι αποστάσεις, προκαλώντας ανησυχία στους ειδικούς. Το Μαυροβούνιο είναι και αυτό αντιμέτωπο με το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Τα κρούσματα κορονοϊού έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Μέχρι στιγμής στη χώρα των 620.000 κατοίκων έχουν καταγραφεί 18.714 κρούσματα και 313 θάνατοι.

Mourners in Montenegro have kissed the body of a bishop in his open casket after he died from the coronavirus. pic.twitter.com/fooMSLDbEG

