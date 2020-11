Eπίθεση στη Βιέννη: Δύο «ήρωες» Τούρκοι έσωσαν μια γυναίκα κι έναν τραυματισμένο αστυνομικό

Eπίθεση στη Βιέννη: Ο Μικαΐλ, τουρκικής καταγωγής, βγήκε με τον φίλο του Ρετζέπ στην πλατεία Schwedenplatz για ένα τελευταίο καφέ πριν από το lockdown στην Αυστρία. Αλλά τότε ακριβώς ο νεαρός ισλαμιστής τρομοκράτης σκόρπισε τον θάνατο στη Βιέννη. Σε βίντεο που ανέβασε στα social media , o νεαρός άνδρας αφηγείται τις τραγικές στιγμές που έζησε μαζί με τον φίλο του: «Ξαφνικά άρχισαν οι πυροβολισμοί. Άνθρωποι που αιμορραγούσαν, κείτονταν στο πάτωμα». Οι νεαροί άνδρες δεν δίστασαν να βοηθήσουν. Ο Μικαΐλ και ο φίλος του βοήθησαν μια ηλικιωμένη κυρία που έφερε βαριά τραύματα.

«Φυσικά είδαμε επίσης ότι ένας αστυνομικός είχε χτυπηθεί άσχημα. Είχε πέσει στο πάτωμα. Τον μεταφέραμε μέχρι το ασθενοφόρο. Εύχομαι στον αστυνομικό σύντομη ανάρρωση και ελπίζω να είναι καλά», λέει ο Mικαΐλ στο βίντεό του.

Ο φίλος του Μικαΐλ, Ρετζέπ, ανέβασε στο Instagram την δική του εμπειρία. Ο ίδιος απεικονίζεται με αίμα στο παντελόνι του γράφοντας ότι άξιζε να βοηθήσει τον αστυνομικό. Στο Twitter, οι δύο άνδρες δέχονται πολλά θετικά σχόλια και επαίνους για την βοήθειά τους στους τραυματίες. Κάτω από το βίντεο, οι χρήστες σχολιάζουν: «Είσαι υπέροχος, γενναίος και κάνεις τον κόσμο λίγο καλύτερο»… «Αυτή είναι η Βιέννη μου. Ευχαριστώ! Είστε πραγματικοί ήρωες! »… «Θα έχω την ενέργεια και το θάρρος σου; Δεν ξέρω», γράφει ένας τρίτος. «Είναι ωραίο να βλέπεις ότι η Βιέννη μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Είσαι ήρωας!! ».

Στο τέλος του βίντεο , ο Μικαΐλ στέλνει το δικό του μήνυμα: «Εμείς οι Μουσουλμάνοι τουρκικής καταγωγής απεχθανόμαστε κάθε είδους τρόμο. Υποστηρίζουμε την Αυστρία, υπερασπιζόμαστε τη Βιέννη, σεβόμαστε την Αυστρία – ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε ανά πάσα στιγμή».

Γνωστός στις αρχές της Αυστρίας ήταν ο 20χρονος τρομοκράτης που αιματοκύλισε την Βιέννη το βράδυ της Δευτέρας σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους πριν να πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών. Οπως αποκάλυψε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ το όνομα του τζιχαντιστή του Ισλαμικού Κράτους ήταν Φετζουλάι Κουτίμ (Fejzulai Kujtim).

Ο Κουτίμ κατά την ίδια ενημέρωση είχε καταδικαστεί σε 22 μήνες φυλάκιση στις 25 Απριλίου του 2019 επειδή ήθελε να μεταβεί στη Συρία για να ενταχθεί στο Iσλαμικό Κράτος αλλά είχε αποφυλακιστεί υπό όρους στις 5 Δεκεμβρίου του 2019. Όπως εξήγησε λόγω της ηλικίας του είχε αντιμετωπιστεί με τη νομοθεσία περί ανηλίκων. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο 20χρονος, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Αυστρία αλλά έχει καταγωγή από τα Σκόπια, είχε κριθεί από την αυστριακή αστυνομία ως «ανίκανος να σχεδιάσει τρομοκρατικές επιθέσεις».

Europe ignored radical islamic terrorism in India

They kept teaching us fake secularism , funding campaigns for fake human rights of terrorists

Now the same terror is knocking at their door

Hope they will now take it seriously #Vienna

note : graphic video pic.twitter.com/jP2k0oRWku

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) November 3, 2020