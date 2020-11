Επίθεση στη Βιέννη: 14 οι συλλήψεις υπόπτων

Επίθεση στη Βιέννη: Η αυστριακή αστυνομία συνέλαβε 14 άτομα συνδεόμενα με τον βασικό ύποπτο στην επίθεση της Βιέννης, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ένας 20χρονος Αυστριακός υπήκοος με καταγωγή από την Βόρεια Μακεδονία είναι ο βασικός ύποπτος για την επίθεση που άφησε 4 νεκρούς και 22 τραυματίες. Ο ύποπτος ξεγέλασε το πρόγραμμα αποριζοσπατικοποίησης και έδωσε την εντύπωση ότι είχε ενταχθεί, ενώ έκανε το ακριβώς αντίθετο, δήλωσε ο αυστριακός υπουργός Εσωτερικών.

Η ανάλυση των σκηνών της επίθεσης με βάση το οπτικό υλικό κινητών τηλεφώνων δεν παρέχει στοιχεία για την ύπαρξη και δεύτερου δράστη, είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι μένει ακόμη να αποκλεισθεί ότι υπήρξε και δεύτερος δράστης. Στην πρωινή συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Εσωτερικών είχε δηλώσει ότι τουλάχιστον ένας ακόμη δράστης διαφεύγει. Ο βασικός ύποπτος εξουδετερώθηκε από την αστυνομία σε διάστημα εννέα λεπτών, διευκρίνισε ο αυστριακός υπουργός Εξωτερικών, ενώ ο υπουργός Ασφαλείας τόνισε ότι η ταχεία ταυτοποίηση των στοιχείων του είχε ως αποτέλεσμα τις αστυνομικές εφόδους που έκανε στην συνέχεια η αστυνομία και τις συλλήψεις που ακολούθησαν.

Η επίθεση ξεκίνησε περί τις 20.00 τοπική ώρα. Μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας κλήθηκαν επί τόπου και έδωσαν τέλος στην επίθεση πυροβολώντας και σκοτώνοντας τον άνδρα στις 20.09, δήλωσε ο Καρλ Νεχάμερ. «Χωρίς την ταχεία επέμβαση, το περιστατικό θα ήταν ακόμη χειρότερο», είπε.

Γνωστός στις αρχές της Αυστρίας ήταν ο 20χρονος τρομοκράτης που αιματοκύλισε την Βιέννη το βράδυ της Δευτέρας σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους πριν να πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών. Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ το όνομα του τζιχαντιστή του Ισλαμικού Κράτους ήταν Φετζουλάι Κουτίμ (Fejzulai Kujtim).

Ο Κουτίμ κατά την ίδια ενημέρωση είχε καταδικαστεί σε 22 μήνες φυλάκιση στις 25 Απριλίου του 2019 επειδή ήθελε να μεταβεί στη Συρία για να ενταχθεί στο Iσλαμικό Κράτος αλλά είχε αποφυλακιστεί υπό όρους στις 5 Δεκεμβρίου του 2019. Όπως εξήγησε λόγω της ηλικίας του είχε αντιμετωπιστεί με τη νομοθεσία περί ανηλίκων.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο 20χρονος, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Αυστρία αλλά έχει καταγωγή από τα Σκόπια, είχε κριθεί από την αυστριακή αστυνομία ως «ανίκανος να σχεδιάσει τρομοκρατικές επιθέσεις».

Από την επίθεση του 20χρονου έπεσαν νεκροί τέσσερις πολίτες με τον καγκελάριο της Αυστρίας ο Σεμπάστιαν Κουρτς να διευκρινίζει ότι πρόκειται για έναν ηλικιωμένος άνδρα, μια ηλικιωμένη γυναίκα, έναν νεαρό περαστικό και μια σερβιτόερα.

Όσον αφορά τους τραυματίες επτά παραμένουν σε νοσοκομεία με την κατάστασή τους να κρίνεται «σοβαρή για τη ζωή τους». «Αντιμετωπίσαμε πληγές τόσο από σφαίρες όσο και από μαχαίρι» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου Βιέννης.

Συνολικά από την επίθεση τραυματίστηκαν 17 άνθρωποι ανάμεσα στους οποίους και ένας 28χρονος αστυνομικός. Οπως δήλωσε άλλος εκπρόσωπος του ιατρικού συλλόγου οι δέκα ελαφρύτερα τραυματίες «είναι σε κατάσταση σοκ».

