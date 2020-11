Σμύρνη σεισμός – νεκροί: Μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες

Σμύρνη σεισμός – νεκροί: Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων στη Σμύρνη, μετά τον φονικό σεισμό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, ανοιχτά της Σάμου, με τις τουρκικές αρχές να επιβεβαιώνουν τον θάνατο 62 ανθρώπων. Οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα των κτιρίων που κατέρρευσαν στη Σμύρνη εξανεμίζονται όσο περνούν οι ώρες, 48 και πλέον ώρες μετά τον σεισμό. Στο Μπαϊρακλί, στα προάστια της Σμύρνης, τα σωστικά συνεργεία απομακρύνουν τόνους τσιμέντου και δοκούς στήριξης, ό,τι απέμεινε από μια πολυκατοικία, υπό το ανήσυχο βλέμμα των κατοίκων.

Η απελπισία αρχίζει να καταβάλει ορισμένους από τους διασώστες: αφού βοήθησε να βγάλουν από τα χαλάσματα τα άψυχα σώματα τριών μελών της ίδιας οικογένειας, μεταξύ των οποίων και ένα μωρό, ένας νεαρός διασώστης λυγίζει, ακουμπά σε ένα κομμάτι τσιμέντο αδυνατώντας να συγκρατήσει τους λυγμούς του…

Ο ισχυρός σεισμός έπληξε κυρίως στο Μπαϊρακλί, μια περιοχή όπου κατοικούν 300.000 άνθρωποι και η οποία γνώρισε δημογραφική έκρηξη τα τελευταία χρόνια. Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD) της Τουρκίας ανέφερε ότι σε αυτό το προάστιο κατέρρευσαν 17 κτήρια και οι έρευνες συνεχίζονται σήμερα σε οκτώ από αυτά.

Όταν ρωτήθηκε πόσοι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι, ο υπουργός Υγείας αρνήθηκε «να κάνει εικασίες». «Θα ήταν θαύμα αν έβρισκαν επιζώντες», είπε μια γυναίκα, παρακολουθώντας τους διασώστες να ανοίγουν διόδους στα συντρίμμια ενός κτιρίου. Ένας διασώστης είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ενδέχεται δέκα άνθρωποι να παραμένουν ακόμη παγιδευμένοι εκεί. Ανά διαστήματα, οι διασώστες ζητούν από όλον τον κόσμο να κάνει ησυχία, προσπαθώντας να ακούσουν τυχόν εκκλήσεις για βοήθεια ή άλλους ήχους κάτω από το μπετόν.

Σε μια ένδειξη ότι οι προσπάθειές τους δεν ήταν μάταιες, κατάφεραν κατά τη διάρκεια της νύχτας, 33 ώρες μετά τον σεισμό, να βγάλουν ζωντανό έναν 70χρονο άνδρα.

Αφού πέρασαν μια δεύτερη νύχτα στο ύπαιθρο, φοβούμενοι να μπουν στα σπίτια τους εξαιτίας των μετασεισμών, η κούραση και η θλίψη είναι πλέον εμφανείς στα πρόσωπα πολλών κατοίκων. Αρκετές χιλιάδες σκηνές έχουν στηθεί για να φιλοξενήσουν οικογένειες και οι εθελοντές μοιράζουν σούπα για να ζεστάνουν τους άστεγους.

Είναι η δεύτερη φορά φέτος που η Τουρκία βυθίζεται στο πένθος εξαιτίας ενός σεισμού. Τον Ιανουάριο, περίπου 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επαρχίες Ελαζίγκ και Μαλάτια, στα ανατολικά, από μια σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet, το 2012 και το 2018 οι ειδικοί μηχανικοί είχαν επισημάνει ότι δύο από τα κτίρια που κατέρρευσαν στο Μπαϊρακλί ήταν «επικίνδυνα». Σε μια από τις αναφορές τους έγραφαν ότι είχε χρησιμοποιηθεί «τσιμέντο χαμηλής ποιότητας» στην κατασκευή τους.

People worries about a new #tsunami wave due to the sea has retreated for metres #Deprem #earthquake pic.twitter.com/SxTZSPmwx6

Drone footage shows rescuers intensifying the search for survivors at the site on an earthquake that struck the Aegean port city of Izmir in Turkey on Saturday. pic.twitter.com/R2UXjPtyEq

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 1, 2020