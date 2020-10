Σεισμός Σμύρνη: Νεκροί, πάνω από 500 τραυματίες και εγκλωβισμένοι

Σεισμός Σμύρνη: Μάχη πάνω από τα χαλάσματα των κτιρίων της Σμύρνης που κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα δίνουν τα σωστικά συνεργεία, μετά τον ισχυρό σεισμό 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Αιγαίο. Στο σημείο βρίσκονται αξιωματικοί των ειδικών δυνάμεων, ενώ για τον εντοπισμό επιζώντων έχουν επιστρατευτεί και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι. Στις προσπάθειες μετέχουν και κάτοικοι, που προσπαθούν να ανοίξουν διόδους απεγκλωβισμού. Κάποιοι άλλοι ξεσπούν σε κλάματα από την αγωνία για τους δικούς τους ανθρώπους. Πληροφορίες θέλουν τουλάχιστον 40 άτομα να έχουν εγκλωβιστεί σε ένα, μόνο, κτήριο, ενώ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Σμύρνης, έχουν απεγκλωβιστεί τουλάχιστον 70 άτομα.

Η επιχείρηση συνεχίζεται σε περίπου 17 κτήρια που είτε κατέρρευσαν είτε υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Στις επιχειρήσεις συμμετέχει και η τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος με 48 μέλη της και 16 οχήματα. Πιο εντατικές προσπάθειες γίνονται στη γειτονιά Μαναβκουγιού, όπου επλήγη περισσότερο. Οι κάτοικοι έχουν βγει στους δρόμους και αρνούνται να μπουν μέσα στα σπίτια τους, μετά τον τρόπο που βίωσαν το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Περιστατικών της Τουρκίας (AFAD), 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους –ο ένας εξ αυτών από πνιγμό- και 522 έχουν τραυματιστεί.

Στη Σμύρνη μεταβαίνει και ομάδα 150 ατόμων με 21 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κωνσταντινούπολης, για να λάβει μέρος στις έρευνες εντοπισμού και διάσωσης. Ήδη, πάνω από 50 πυροσβεστικά οχήματα και 200 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, σύμφωνα με την AFAD.

Ο δήμαρχος της Σμύρνης ανέφερε στο CNN Turk ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. Τουλάχιστον 20 κτήρια κατέρρευσαν σε μια πόλη που κατοικούν 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι.

Η ένταση του σεισμού προκάλεσε «μικρό τσουνάμι» στην παράκτια πόλη, με το νερό να μπαίνει στους δρόμους και να σαρώνει αντικείμενα στο πέρασμά του.

A team consisting of 150 staff and 21 vehicles from the #Istanbul Fire Department and other @municipalityist

units are currently on their way to #Izmir to take part in search and rescue operations following today's earthquake. Our hearts are all beating with those affected. pic.twitter.com/3e9wTTShee

— Younes Amir Hamouilli (@Hamouilli10) October 30, 2020