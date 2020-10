Επίθεση Γαλλία: Άνδρας προσπάθησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε αστυνομικούς

Επίθεση Γαλλία: Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι όταν ένας άνδρας αποπειράθηκε να επιτεθεί με μαχαίρι εναντίον αστυνομικών. Από το περιστατικό, που εξελίχθηκε στο 15ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ο δράστης «εξουδετερώθηκε». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό δεν αποδίδεται σε τρομοκρατία.

BREAKING: Attempted knife attack against police officers in the 15th district of #Paris , France — attacker ‘neutralized’; no injuries. pic.twitter.com/nSJXShBs9A

Με νέες επιθέσεις στη Γαλλία απειλούν οι ισλαμιστές τρομοκράτες, την ώρα που υποστηρικτές των Ισλαμικού Κράτους και της Αλ Κάιντα ενώνουν τις δυνάμεις τους. Μέσα σε τριάντα λεπτά, ο Tυνήσιος δράστης Μπραχίμ Αουσάουι έσπειρε χθες τον θάνατο στη Νίκαια αποκεφαλίζοντας δύο ανθρώπους μέσα στον Καθεδρικό Ναό Νοτρ Νταμ και τραυματίζοντας θανάσιμα μία γυναίκα. Οι έρευνες των αρχών προσπαθούν να διαλευκάνουν το μυστήριο, εάν ο νεαρός ισλαμιστής τρομοκράτης ανήκε σε δίκτυο τζιχαντιστών.

Μέχρι χθες αργά το βράδυ, τζιχαντιστές πανηγύριζαν για την χθεσινή επίθεση με μαχαίρι στον Καθεδρικό Ναό Νοτρ Νταμ της Νίκαιας, όπως αναφέρει η ομάδα παρακολούθησης πληροφοριών «SITE», γράφει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail. Η διευθύντρια του «SITE», Ρίτα Κατς, δήλωσε ότι, αν και μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια, οι τζιχαντιστές βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν.

Με τις αρχές στη Γαλλία να βρίσκονται σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Γαλλίας και του μουσουλμανικού κόσμου μετά τον αποκεφαλισμό του καθηγητή Ιστορίας, Σαμιέλ Πατί, επειδή έδειξε σατιρικά σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ στην τάξη του. Οι αρχές πάντως προσπαθούν να ρίξουν φως στις τρεις επιθέσεις, αν δηλαδή σχετίζονται- οι δύο σημειώθηκαν σε γαλλικό έδαφος και η τρίτη στη Σαουηδική Αραβία.

Δύο ώρες μετά την επίθεση στη Νίκαια, σημειώθηκε επίθεση στη γαλλική πόλη Αβινιόν με τον δράστη να πέφτει νεκρό από πυρά αστυνομικών και λίγο μετά, ένας άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε τον φρουρό στο γαλλικό προξενείο της Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Στο μεταξύ, χθες οι γαλλικές αρχές συνέλαβαν έναν 47χρονο άνδρα με την υποψία ότι είναι συνεργός του Μπραχίμ. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών είπε ότι η χώρα βρίσκεται «σε πόλεμο… ενάντια στην ισλαμιστική ιδεολογία» που την αποκαλεί «φασισμό του 21ου αιώνα».

Η χθεσινή επίθεση σκόρπισε τον τρόμο και τον θάνατο αφότου ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, υπερασπίστηκε το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης με αφορμή τα σατιρικά σκίτσα του Προφήτη Μωάμεθ, που δημοσίευσε στο πρωτοσέλιδό του το γαλλικό περιοδικό «Charlie Hebdo». Η επίθεση της Νίκαιας ξεκίνησε γύρω στις 9 π.μ. (ώρα Γαλλίας) στον Καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ, όπου ο 21χρονος Τυνήσιος αποκεφάλισε δύο ανθρώπους, μία ηλικιωμένη γυναίκα, και τον νεωκόρο της εκκλησίας, ενώ μία 44χρονη Βραζιλιάνα τραυματίστηκε θανάσιμα.

#ISIS continues incitements against #France in latest Naba editorial. Calls ‘boycott’ useless, instead urging for attacks in the country & on French interests in Muslim countries. Interesting: ISIS used an image from today's #NiceAttack, but did not mention it in writing. pic.twitter.com/XBgLrlOEJo

— Rita Katz (@Rita_Katz) October 29, 2020