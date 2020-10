Σκίτσο Ερντογάν Charlie Hebdo: Στα “μαχαίρια” Τουρκία – Γαλλία

Σκίτσο Ερντογάν Charlie Hebdo: Η Τουρκία είναι έτοιμη να προβεί σε νομικά μέτρα και διπλωματικά βήματα κατά της Γαλλίας, λόγω του σκίτσου με τον Ερντογάν που δημοσίευσε το σατιρικό περιοδικό Charlie Hebdo, μεταδίδει το Reuters. Τα σκίτσα με τον Ερντογάν, τα οποία χαρακτήρισε «σιχαμερά» ο Τούρκος πρόεδρος, είναι από τα πρώτα θέματα στα ΜΜΕ της Τουρκίας. Τα πρώτα «αντίποινα» ήρθαν από την Εισαγγελία της Αγκυρας, που κάνει λόγο για προσβολή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και υπέβαλε μήνυση κατά του Charlie Hebdo. Σύμφωνα με το Reuters, η οργή στην Τουρκία για τα σκίτσα του Charlie Hebdo -που δημοσιεύτηκαν μετά τη φρικτή εκτέλεση του Γάλλου εκπαιδευτικού- ήρθε να ρίξει περαιτέρω «λάδι στη φωτιά» στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Αγκυρα και στο Παρίσι.

«Ο λαός μας δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα νομικά και διπλωματικά μέτρα κατά του επίμαχου σκίτσου. […] Η μάχη μας απέναντι σε αυτά τα αυθάδη, αρρωστημένα και προκλητικά βήματα θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος, με λογική και αποφασιστικότητα», ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

French President Macron’s anti-Muslim agenda is bearing fruit! Charlie Hebdo just published a series of so-called cartoons full of despicable images purportedly of our President. We condemn this most disgusting effort by this publication to spread its cultural racism and hatred.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 27, 2020