Debate Τραμπ – Μπάιντεν: Η ατάκα για το κλίμα που έφερε… πολύ γέλιο

Debate Τραμπ – Μπάιντεν: Μία από τις στιγμές που σχολιάστηκε περισσότερο από το δεύτερο debate μεταξύ Τραμπ και Μπάιντεν, ήταν ο διάλογος που είχαν για το κλίμα. Ο Μπάιντεν, που είχε χειριστεί την συγκεκριμένη ατζέντα ως αντιπρόεδρος επί προεδρίας Ομπάμα, κατέκρινε τον Τραμπ για την απόφαση της κυβέρνησης να αποχωρήσει από την Συνθήκη των Παρισίων σχετικά με το κλίμα. Οταν πήρε τον λόγο ο Τραμπ είπε πως η μεριά των Δημοκρατικών θέλει να ξοδέψει 100 τρις δολάρια και όχι 6, όπως έχουν προαναγγείλει, με τον Μπάιντεν να γελά ειρωνικά, στο άκουσμα του ποσού.

«Δεν έχουν ιδέα από κλίμα. Θέλουν να γκρεμίσουν κτίρια, για να κάνουν πιο μικρά με ακόμη μικρότερα παράθυρα», είπε ο Τραμπ, με την αντίδραση του Μπάιντεν να είναι μοναδική. Αφού γέλασε, είπε χαρακτηριστικά: «Ειλικρινά δε ξέρω που τα βρίσκει αυτά τα νούμερα. Κάνε μας τη χάρη! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες είναι ο κλάδος που αναπτύσσεται ταχύτατα. Και ο Τραμπ νομίζει ότι οι ανεμόμυλοι προκαλούν καρκίνο» και ανέλυσε τα πραγματικά νούμερα που σκοπεύουν να επενδύσουν στο κλίμα.

Στην συνέχεια ωστόσο, ο Τραμπ τον έκανε να γελάσει ακόμη περισσότερο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθώντας να αποδείξει πως έχει καλύτερη γνώση του ζητήματος, είπε: «Είμαστε ανεξάρτητοι στην ενέργεια. Δεν χρειαζόμαστε τις άλλες χώρες. Ξέρω περισσότερα από σένα για τον άνεμο (εννοώντας τις ανεμογεννήτριες). Είναι υπερβολικά ακριβός και σκοτώνει τα πουλιά», είπε μιλώντας για τους ανεμόμυλους, προκαλώντας εκ νέου το γέλιο του Μπάιντεν.

Joe Biden: "He thinks wind causes cancer, windmills."

President Trump: "I know more about wind than you do. It's extremely expensive. Kills all the birds." #Debates2020 pic.twitter.com/84EvgJdOY5

