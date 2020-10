Ναγκόρνο Καραμπάχ – Εύα Καϊλή: Με μία ανάρτησή του στα social media, o Αρμενο-αμερικανός τραγουδιστής της θρυλικής μπάντας System of a Down, Σερτζ Τανκιάν, ευχαρίστησε δημόσια την Εύα Καϊλή, με αφορμή παρέμβαση της στις Βρυξέλλες για το φλέγον θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Υπενθυμίζεται ότι η Εύα Καϊλή, ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, έκανε παρέμβαση στις Βρυξέλλες, ζητώντας να αφαιρεθεί η βίζα από Αζέρους διπλωμάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ευχαριστώ το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Καϊλή. Τι είναι αυτό που περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Τουρκικά γεωτρύπανα, συνοδευόμενα από τον στρατό τους προσπαθούν να εκφοβίσουν τους φίλους μας στη Μεσόγειο και τα όπλα τους χρησιμοποιούνται εναντίον αμάχων στο Αρτσάχ. Κυρώσεις στην Τουρκία και στο Αζερμπαϊτζάν τώρα!!!», έγραψε στο ποστ του στο Facebook και το Twitter o frontman των System of a Down.

Σημειώνεται ότι ο Τανκιάν είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media τις τελευταίες εβδομάδες, επικρίνοντας σχεδόν καθημερινά τους πολιτικούς σε Ευρώπη και ΗΠΑ για την απροθυμία τους να λάβουν δραστικά μέτρα ώστε να εκτονωθεί η ένταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Thank you MEP Kaili. What is the Europeans Union waiting for ? Turkish ships try to bully our friends in the Mediterranean and their weapons are used against peaceful civilians in Artsakh. Sanction Turkey and Azerbaijan now !!! https://t.co/KGrlr7fEwy

