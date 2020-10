Έκρηξη στο Λονδίνο: Συναγερμός, φόβοι για νεκρούς

Έκρηξη στο Λονδίνο: Μεγάλη έκρηξη σε κτίριο στην περιοχή Ealing σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Δυτικό Λονδίνο. Σύμφωνα με αναφορές, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή σε αγωγό αερίου, ο οποίος συνέδεε με το κεντρικό δίκτυο ένα κουρείο και ένα μαγαζί κινητής τηλεφωνίας στην King Street. Αμέσως μετά προκλήθηκε φωτιά και κατέρρευσε μέρος του κτιρίου. Πληροφορίες από τη βρετανική πόλη αναφέρουν σοβαρές πιθανότητες για ανθρώπινες απώλειες, ενώ έχει επιβεβαιωθεί η ανάσυρση ενός τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ήδη έχουν διασωθεί ένα μωρό και τέσσερις ενήλικες, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί, ενώ η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε νωρίτερα την εκκένωση από παρακείμενα κτίρια 14 ατόμων και δύο παιδιών.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με έξι οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς και ακολούθως ξεκίνησαν την αναζήτηση ανθρώπων είτε που έχουν εγκλωβιστεί, είτε που έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί από την έκρηξη, απέφυγε ωστόσο να αναφερθεί σε αριθμό, καθώς η επιχείρηση των πυροσβεστών βρίσκεται σε εξέλιξη. «Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε μαγαζί και σε παρακείμενα κτίρια», τόνισε εκτός των άλλων.

“Οι άνδρες μας συνεχίζουν να ψάχνουν στο κτίριο με ειδικό εξοπλισμό και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Δυστυχώς πιστεύουμε πως υπάρχουν απώλειες ανθρωπίνων ζωών, αν και δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τον αριθμό στο σημείο αυτό. Η έκρηξη προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο κατάστημα που βρίσκεται στο κτίριο. Οι πυροσβέστες συστηματικά προσπαθούν να σταθεροποιήσουν το κτίριο και να ψάξουν για τυχόν εγκλωβισμένους. Ζητάμε από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή αυτή την ώρα”, τόνισε ο υπεύθυνος του αρμόδιου τμήματος της Πυροσβεστικής.

The London Fire Brigade says it believes that there are fatalities after a suspected gas explosion caused a building collapse in Southall, West London.

