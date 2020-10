Αλάσκα σεισμός: Προειδοποίηση για Τσουνάμι

Αλάσκα σεισμός: Ισχυρότατος σεισμός, μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στην Αλάσκα. Ο σεισμός, σύμφωνα με τα Αμερικανικά Ινστιτούτα, σημειώθηκε στις 12:04 μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας, με επίκεντρο περιοχή νότια από τις Αλεούτιες Νήσους, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS). Τα Κέντρα Εγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ (TWC) εξέδωσαν μάλιστα έκτακτο δελτίο.

Οι αρχές ειδοποίησαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν αμέσως μάλιστα, χτυπώντας σειρήνες και τους ζήτησαν να κατευθυνθούν σε σημεία με υψόμετρο ώστε να προφυλαχθούν για παν ενδεχόμενο. Τα Κέντρα εκτίμησαν ότι το τσουνάμι που προκάλεσε ο σεισμός αυτός, ο οποίος αρχικά εκτιμήθηκε ότι είχε ισχύ 7,4 βαθμών, ενδέχεται να πλήξει τις περιοχές Σαντ Πόιντ, Κολντ Μπέι και Κόντιακ της Αλάσκας, περιοχές που είναι αραιοκατοικημένες ωστόσο.

BREAKING: M7.5 #earthquake south of the Aleutian Islands triggers #tsunami warning for parts of southern Alaska, including Kodiak, Homer. pic.twitter.com/9Jz6OHFjt3

— The Weather Channel (@weatherchannel) October 19, 2020