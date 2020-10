Αρμενία πόλεμος τώρα: Έχασαν και δεύτερη πυροβολαρχία S-300, λυσσάει για “αίμα” η Τουρκία

Αρμενία πόλεμος τώρα: Άσχημα είναι τα νέα για τους Αρμένιους καθώς φαίνεται ότι απώλεσαν και δεύτερη πυροβολαρχία των S-300 με το Υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν να δίνει στην δημοσιότητα το σχετικό βίντεο. Drone πλησίασε και έπληξε την πυροβολαρχία των S-300. Όμως οι δυσάρεστες εξελίξεις για το Γερεβάν δεν σταματούν εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, Τούρκοι στρατιωτικοί έχουν αφιχθεί στο Ναχιτσεβάν ώστε να ανοίξει νέο μέτωπο για την Αρμενία και να επιτευχθεί “στρατιωτική τανάλια” με τελικό σκοπό την ένωση του Αζερμπαϊτζάν με το Ναχιτσεβάν. Επιπλέον, οι τουρκο-αζερικές δυνάμεις φέρονται να κατέλαβαν την στρατηγικής σημασίας πόλη Χαντρούτ της ομώνυμης επαρχίας του Ναγκόρνο Καραμπάχ, η οποία κατοικείται κατα 100% από Αρμένιους.

H Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν αποτελεί αποσπασμένο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν. Έχει έκταση 5.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνορεύει με την Αρμενία, την Τουρκία και με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαιώνει την δυσάρεστη αυτή εξέλιξη καθώς μεταφέρει οπλικά συστήματα, άρματα μάχης και στρατιώτες στα σύνορα με το Ναχιτσεβάν, προκειμένου να είναι έτοιμη πριν την γενίκευση της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της ρωσικής εφημερίδας «Kommersant», η Άγκυρα είναι αποφασισμένη να πάει το θέμα μέχρι τέλους στον Καύκασο και να μεγαλώσει την επικράτεια του Αζερμπαϊτζάν. Εχουν καταγραφεί πτήσεις τουρκικών C-130, A400M ακόμη και CN-235 με τον Διοικητή του τουρκικού ΓΕΣ, Στρατηγό Ümit Dündar και τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας Χ.Ακάρ να επιβλέπουν προσωπικά την επιχείρηση των Τουρκο-Αζερικών δυνάμεων εναντίον του Αρτσάχ.

Η Άγκυρα μάλιστα ζήτησε ειδική άδεια και από την Γεωργία προκειμένου να υπάρχει διέλευση τουρκικών αεροσκαφών έμφορτα με όπλα προς το Μπακού. 1,3 εκατ. Σύροι τζιχαντιστές έχουν σταλεί συνολικά και έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή Terter ενώ οι λιβυκές δυνάμεις που έχουν μεταφερθεί έχουν στρατοπεδεύσει στην περιοχή Jabrayil. Η ρωσική εφημερίδα αναφέρει πως η Αγκυρα έχει στείλει στο Μπακού 18 IFVs, MLRS, 10 ΤΟΜΑ και 34 αεροσκάφη συμπεριλαμβανομένων 6 μαχητικών, 8 ελικόπτερα και 20 UAVs.

Τουρκικές δυνάμεις βρίσκονται στο Ναχιτσεβάν, στο Μπακού στις αεροπορικές βάσεις Gabala, Dollyar και Yevlakh ενώ 50 στρατιωτικοί σύμβουλοι βρίσκονται και στο Αρχηγείο του 4ου Σώματος.

CONFIRMED – 💥 A Turkish-made Bayraktar TB2 UAV/drone by the Azerbaijan armed forces captured the moments when the Armenian S-300 Air Defense System was destroyed. #NagornoKarabakh #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/v5qYWhEJ76

— ISCResearch (@ISCResearch) October 17, 2020