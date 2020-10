S 400 Τουρκία – ΗΠΑ: “Ηχηρή” προειδοποίηση Στέιτ Ντιπάρτμεντ

S 400 Τουρκία – ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον δήλωσε σε ανώτερα επίπεδα της τουρκικής κυβέρνησης ότι είναι απαράδεκτη η απόκτηση ρωσικών στρατιωτικών συστημάτων, όπως οι S-400, προειδοποιώντας για “ενδεχόμενες σοβαρές συνέπειες” για τη σχέση ασφαλείας των ΗΠΑ με την Τουρκία αν ενεργοποιηθεί το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. “Αν επιβεβαιωθεί, θα καταδικάσουμε με τον ισχυρότερο τρόπο τη δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων S-400 ως ασύμβατη με τις ευθύνες της Τουρκίας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ και στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ”, υπογράμμισε η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Μόργκαν Ορτέιγκους. Νωρίτερα, η Τουρκία για πρώτη φορά προέβη σε δοκιμές των ρωσικής κατασκευής αμυντικών συστημάτων S-400, στην περιοχή της Σινώπης, εκτοξεύοντας συγκεκριμένα τρεις από τους εν λόγω πυραύλους, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο στρατιωτική- διπλωματική πηγή.

“Στις ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν εκτοξεύσεις τριών πυραύλων S-400. Όλοι τους έπληξαν επιτυχώς τους ορισθέντες στόχους” δήλωσε η εν λόγω πηγή στο ρωσικό πρακτορείο ειδησεογραφικό πρακτορείο. Ο ρωσικός εξαγωγικός οργανισμός οπλικών συστημάτων Rosoboronexport δεν σχολίασε την πληροφορία αυτή. Στις 14 Οκτωβρίου η Διεύθυνση Ωκεανογραφίας του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας ανακοίνωσε την πρόθεση της Άγκυρας να προβεί σε βολές κατά την διάρκεια ναυτικών ασκήσεων στο διάστημα 16-17 Οκτωβρίου. Σήμερα και το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι κατά την διάρκεια των ασκήσεων πραγματοποιήθηκαν εκτοξεύσεις πυραύλων.

