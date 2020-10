Ελληνοτουρκικά τώρα: Με αντι-NAVTEX απαντά η Αθήνα στην πρόκληση με το Oruc Reis

Ελληνοτουρκικά τώρα: Αμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας στη νέα NAVTEX που εξέδωσε η Αγκυρα για έρευνες του Oruc Reis. Η είδηση για τη νέα τουρκική NAVTEX, με την οποία ανακοινώνονται έρευνες του Oruc Reis νότια του Καστελόριζου, έγινε γνωστή αργά το βράδυ της Κυριακής και σήμανε συναγερμό στις ελληνικές Αρχές. Μάλιστα, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, το Oruc Reis απέπλευσε από την Αττάλεια, με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου να «πανηγυρίζει» με ανάρτησή του στο Twitter. Παρά ταύτα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μια ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους επισημαίνοντας ότι η κίνηση της Αγκυρας με το Oruc Reis καταδεικνύει ότι «η Τουρκία δεν επιθυμεί ειλικρινά το διάλογο» και «εμμένει σε επιθετικές και έκνομες τακτικές παρελθόντων αιώνων».

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί η Αθήνα προέβη σε μια ακόμη ενέργεια για να μπλοκάρει τον πλου του Oruc Reis. Οπως έγινε γνωστό, ο σταθμός του Ηρακλείου Κρήτης της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex με αφορμή την παράνομη Navtex της Τουρκίας για το Oruc Reis. Συγκεκριμένα, η ελληνική Navtex αναφέρει ότι η τουρκική NAVTEX είναι «παράνομη» και αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα». Επίσης, τονίζεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX με αριθμό FA06 -1262/20 που αφορά σε θαλάσσια περιοχή 6,5 ναυτικά μίλια νότια από το Καστελλόριζο και 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Ακολουθεί η Navtex που εξέδωσε ο σταθμός του Ηρακλείου Κρήτης:

IRAKLEIO STATION NAVWARN 596/20

KASTELORIZO SEA

UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA06-1262/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA06-1262/20.

CANCEL THIS MESSAGE 222059 UTC OCT 20.