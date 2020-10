Τραμπ Σούπερμαν: Οι New York Times αποκαλύπτουν την… ιδέα του προέδρου των ΗΠΑ

Τραμπ Σούπερμαν: Με μπλουζάκι του… Superman που θα άφηνε να φανεί ανοίγοντας το πουκάμισό του σκεφτόταν να εμφανιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο. Όπως αναφέρουν οι New York Times ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε την ιδέα αυτή ως εντυπωσιακή έξοδο από το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed του Μέριλαντ την περασμένη εβδομάδα. Το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας αναφέρει ότι ο Τραμπ πρότεινε σε αρκετά τηλεφωνήματα με αξιωματούχους να εμφανιστεί αρχικά εύθραυστος και στη συνέχεια να αποκαλύψει κάτω απ’ το πουκάμισό του το έμβλημα του υπερήρωα ως ένδειξη της υπερδύναμής του και της νίκης του κατά του κορωνοϊού.

Μετά το ρεπορτάζ των NYTimes χρήστες έστησαν «πάρτι» στο Twitter.

