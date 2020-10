Μύγα – Πενς: Το Twitter βρήκε την “καλύτερη” στιγμή του debate

Μύγα – Πενς: Το debate των υποψήφιων αντιπροέδρων στις αμερικανικές εκλογές 2020 δεν θύμιζε σε τίποτα τη γεμάτη ένταση τηλεμαχία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζο Μπάιντεν, αφού Μάικ Πενς και Καμάλα Χάρις κράτησαν χαμηλούς τόνους. Ωστόσο η μάχη ανάμενα στον Ρεπουμπλικανό νυν αντιπρόεδρο και στην υποψήφια των Δημοκρατικών επιφύλασσε απρόοπτα που όπως ήταν φυσικό σχολιάστηκαν από το twitter. Ο λόγος; Μια μύγα η οποία δεν «σεβάστηκε» σε καμία περίπτωση τα μέτρα για τον κορωνοϊό και «κατσικώθηκε» στο κεφάλι του, Μάικ Πενς για αρκετή ώρα, ενώ το debate βρισκόταν σε εξέλιξη.

Χρήστες του διαδικτύου που παρακολουθούσαν την τηλεμαχία «πλημμύρισαν» το twitter με σχόλια. «Αφήστε την μύγα να μιλήσει», ήταν το βασικό αίτημά τους. Πολλοί έσπευσαν να πουν ότι μέχρι και οι μύγες θα στηρίξουν τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις στις αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ενώ άλλοι προσπάθησαν να μεταφράσουν το γεγονός εξηγώντας πως η παρουσία της μύγας δείχνει ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος «δείχνει νεκρός μέσα του». Άλλοι πάλι ήταν πιο ευφάνταστοι και παρουσίασαν τον υποψήφιο των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν με μια μυγοσκοτώστρα στο χέρι.

Or Let @JoeBiden deal with it pic.twitter.com/XUD7sStKen

LET THE FLY SPEAK #VPDebate

That fly was just vibin up there pic.twitter.com/XfvexBZEbL

— adam.the.creator (@AdamPadilla) October 8, 2020