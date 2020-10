Τραμπ κορονοϊός – Μίλερ: Έχει μολυνθεί και ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου

Τραμπ κορονοϊός – Μίλερ: Ο Στίβεν Μίλερ, σύμβουλος της αμερικανικής προεδρίας, διαγνώστηκε ότι έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες τις οποίες επιβεβαίωσε ο ίδιος με δήλωσή του στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Ρεπόρτερ του τηλεοπτικού δικτύου NBC ανέφερε μέσω Twitter πως ο Μίλερ έχει προσβληθεί. Πρόκειται για ακόμη ένα μέλος του στενού κύκλου του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που επιβεβαιώνεται ότι προσβλήθηκε αφότου ο μεγιστάνας αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα πως έχει τον ιό.

Miller, who has been regularly traveling with the president, is the latest aide in the Trump orbit to test positive for COVID-19. https://t.co/U81B9xDAuE

— NBC News (@NBCNews) October 6, 2020