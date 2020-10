Εμβόλιο κορονοϊού ΗΠΑ: Αυστηρά κριτήρια έθεσε ηFDA

Εμβόλιο κορονοϊού ΗΠΑ: Η Αμερικανική Υπηρεσία Φαρμάκων (FDA) όρισε χθες Τρίτη πιο αυστηρά κριτήρια από αυτά που θα επιθυμούσε ο Λευκός Οίκος για την έκτακτη έγκριση οποιουδήποτε εμβολίου κατά του κορoνοϊού, καθιστώντας αδύνατο αυτό να συμβεί πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Οι παρασκευαστές εμβολίων θα πρέπει να αναμένουν τουλάχιστον δύο μήνες μετά τη χορήγηση της τελευταίας δόσης του εμβολίου στο πλαίσιο των κλινικών δοκιμών τρίτου σταδίου προτού υποβάλλουν αίτηση για να διατεθεί το εμβόλιό τους στο εμπόριο, αναφέρει η FDA σε έγγραφό της που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο. Τρεις κλινικές δοκιμές εμβολίων βρίσκονται στο τρίτο στάδιο στις ΗΠΑ και ξεκίνησαν στα τέλη Ιουλίου (Modena, Pfizer) και στα τέλη Σεπτεμβρίου (Johnson & Johnson). Τα εμβόλια των δύο πρώτων φαρμακευτικών εταιρειών απαιτούν δύο δόσεις που χορηγούνται με διαφορά τριών ή τεσσάρων εβδομάδων.

Επίσης τα εμβόλια θα πρέπει να έχουν αποτελεσματικότητα τουλάχιστον 50% στην πρόληψη της covid-19 και η FDA απαιτεί κάθε έρευνα να έχει τουλάχιστον πέντε σοβαρές περιπτώσεις ασθενών με κορονοϊό μεταξύ αυτών που λαμβάνουν το ψευδοφάρμακο. «Η FDA δεσμεύεται ότι η διαδικασία παραγωγής και επιστημονικής αξιολόγησης των εμβολίων κατά της covid-19 θα είναι όσο το δυνατόν πιο ανοικτή και διαφανής», έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής της υπηρεσίας Στίβεν Χαν, ο οποίος, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ήρθε σε αντιπαράθεση επί πολλές εβδομάδες με τον Λευκό Οίκο επειδή ήθελε να επιβάλει τα κριτήρια αυτά.

FDA is committed to making the #COVID19 vaccine development process & our scientific evaluation as open & transparent as possible. To that end, we've also created a new landing page to highlight this work, additional resources and upcoming events. https://t.co/GdDhZag3Jd

— Dr. Stephen M. Hahn (@SteveFDA) October 6, 2020