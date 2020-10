Τραμπ κορονοϊός: Εντατικολόγος εξηγεί γιατί δείχνει να είναι στον κόσμο του

Τραμπ κορονοϊός: Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι ειδικοί για την δημόσια εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ τόσο με αφορμή την βόλτα που έκανε με το SUV ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με κορονοϊό όσο και με το σόου που έστησε μετά το εξιτήριο που πήρε τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος). Η εντατικολόγος και ερευνήτρια θεμάτων υγείας Μέγκαν Ράνεϊ που μίλησε στην Deutsche Welle έχει εξηγήσεις. «Υπάρχουν δύο πράγματα για το ότι αισθάνεται καλά, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι καλά. Το πρώτο είναι ότι ο Covid-19 είναι μια περίεργη ασθένεια. Όποιος έχει εργαστεί στις εντατικές ξέρει ότι οι θετικοί στον κορονοϊό περνούν αυτό που λέγεται ευτυχής υποξία, όπου οι ασθενείς είναι μεν πραγματικά άρρωστοι αλλά νιώθουν καλά. Το δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ παίρνει δεξαμεθανόζη και στεροειδή, κι αυτά προκαλούν ψυχώσεις, μανίες. Μπορούν να καλύψουν τα συμπτώματα της ασθένειας».

«Έτσι ο αμερικανός πρόεδρος, παίρνοντας ως παράδειγμα τον εαυτό του, θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. Θα δείξει ότι η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης είναι σωστή. Θα συνεχίσει να υποβαθμίζει τους κινδύνους και να αυτοεπαινείται. Εάν αυτή η πολιτική θα του φέρει προβάδισμα, είναι υπό εξέταση. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό οπαδών των Δημοκρατικών και υγιώς σκεπτόμενων πολιτών που έχουν αντιληφθεί το σόου, έξω και μέσα από τον Λευκό Οίκο. Με όχημα τον κορονοϊό. Ο Τραμπ συνεχίζει να βρίσκεται στον κόσμο του».

Η «συμβουλή» Τραμπ μέσω Twitter: «Μην αφήσετε τον ιό να κυριεύει τη ζωή σας» θα ακούστηκε ασφαλώς ως ειρωνεία στα αυτιά των πάνω από 7 εκατομμυρίων ανθρώπων που μολύνθηκαν με τον κορονοϊό στις ΗΠΑ. «Θα νόμιζα ότι ο πρόεδρος μετά από αυτήν την εμπειρία – και χαίρομαι που βγήκε καλά – θα μετέφερε το σωστό μάθημα στον αμερικανικό λαό» είπε ο Τζο Μπάιντεν μιλώντας στο NBC. «Οι μάσκες έχουν μεγάλη σημασία, σώζουν ζωές, προστατεύουν από την διασπορά του ιού, όπως και η κοινωνική απόσταση. Και αντί να μιλά για όλα αυτά, το μόνο που άκουσα μέσα από τα tweets του είναι, να μην ανησυχούμε για όλα αυτά. Μα υπάρχει λόγος να ανησυχούμε. 210.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει».

Τέσσερις εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ ο Τραμπ δεν έχει τα περιθώρια να δείξει αδυναμία. Οι δημοσκοπήσεις τον φέρνουν πολύ πίσω από τον αντίπαλό του από το Δημοκρατικό κόμμα και θέλει να επιστρέψει στην προεκλογική αρένα. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της καμπάνιας του Τιμ Μέρτοου στο Fox News, στις 15 Οκτωβρίου θα συμμετάσχει στο δεύτερο τηλεοπτικό ντιμπέιτ. H φιλικά προς τον Τραμπ προσκείμενη λαϊκή εφημερίδα New York Post γράφει: «Όταν ο πρόεδρος επιστρέψει στον προεκλογικό αγώνα, θα είναι ένας αήττητος ήρωας, που όχι μόνο επέζησε όλων των βρώμικων τρικ των Δημοκρατών, αλλά και του κινεζικού ιού».

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020