NETFLIX νέα σειρά: Πραγματεύεται όσα έγιναν στην καραντίνα

NETFLIX νέα σειρά: Ενδεχομένως ο μακράν πιο κερδισμένος της φετινής χρονιάς από άποψη κερδών να είναι οι πλατφόρμες streaming που ολοένα βλέπουν τις «μετοχές» τους να ανεβαίνουν εν μέσω πανδημίας. Το Netflix για παράδειγμα, δεν επαναπαύεται ούτε στιγμή· συνεχώς εμπλουτίζει το «roaster» του με νέες αφίξεις σειρών και ταινιών -τελευταία μιλήσαμε για τα Enola Holmes, Emily in Paris και Ratched– και τώρα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει μία ακόμη σειρά δικής του παραγωγής που είναι βγαλμένη κυριολεκτικά μέσα από τη ζωή.

Το Social Distance (Κοινωνική Αποστασιοποίηση) ουσιαστικά πραγματεύεται όσα έγιναν στην καραντίνα που εξελίχθηκε σε μαραθώνιους βιντεοκλήσεων παντός είδους. Συνοψίζει ένα χρονικό διάστημα που επαναπροσδιόρισε τις απανταχού σχέσεις, καθιέρωσε τα ρομάντζα από απόσταση, επανέφερε το ζήτημα της πείνας του δέρματος και που μετέτρεψε την τεχνολογία σε υπέρτατο αγαθό, απαραίτητο για τη διατήρηση της ψυχικής μας υγείας και φυσικά της τηλεργασίας.

Εμπνευσμένο από τους δημιουργούς Orange is the New Black

Tο πνευματικό παιδί των δημιουργών του πασίγνωστου Orange is the New Black, Jenji Kohan, Tara Herrmann, Hilary Weisman Graham και Diego Velasco, όπως λένε «εκθέτει την ισχύ του ανθρώπινου πνεύματος απέναντι στην αβεβαιότητα και την απομόνωση» με κάθε επεισόδιο να διηγείται μία νέα ιστορία με διαφορετικούς χαρακτήρες. «Σκοπεύει επίσης στην παροχή ενός είδους επιτακτικής κάθαρσης κατά τη διάρκεια μιας ταραχώδους περιόδου, ενόσω καταγράφει σκηνές από αυτή τη μοναδική στιγμή στην παγκόσμια ιστορία».

Το τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε, ξεκινά με δύο φίλους που μιλούν μέσω Zoom εν μέσω καραντίνας, ενώ παρουσιάζει επίσης, οικογένειες, συντρόφους και παντός είδους σχέσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν αντιμετωπίζοντας παράλληλα τεχνικά προβλήματα.