Τραμπ – Μελάνια κορονοϊός: Η σύμβουλος του προέδρου που φέρεται να τους κόλλησε

Τραμπ – Μελάνια κορονοϊός: Θετικός στον κορωνοϊό ανακοίνωσε ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Twitter. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, θετική στον κορωνοϊό είναι και η Μελάνια Τραμπ.ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει ακόμα αν είτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ είτε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Ο γιατρός του Τραμπ σε ενημερωτικό σημείωμα που έστειλε σε δημοσιογράφους έγραψε ότι «ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία είναι καλά για την ώρα και σχεδιάζουν να παραμείνουν στον Λευκό Οίκο για την περίοδο ανάρρωσής τους».

«Σήμερα τόσο εγώ όσο και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ διαγνωστήκαμε θετικοί στον κορωνοϊό και θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία ανάρρωσης. Θα το περάσουμε αυτό μαζί» έγραψε στο twitter o Αμερικανός πρόεδρος. «Η ιατρική ομάδα του Λευκού Οίκου και εγώ θα παραμείνουμε σε εγρήγορση και ευχαριστώ όλους τους γιατρούς που ήδη προσφέρθηκαν να βοηθήσουν» συμπλήρωσε ο Σον Κόνλεϊ χωρίς να διευκρινίζει τι είδους βοήθεια έχει ήδη παρασχεθεί. «Να είστε σίγουροι ότι περιμένω ο Πρόεδρος να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ενώ αναρρώνει και θα σας ενημερώνω για κάθε εξέλιξη» καταλήγει το σημείωμα του γιατρού του Τραμπ.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Ταξίδεψαν μαζί

Οπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg, Τζένιφερ Γιάκομπς, η Χόουπ Χικς ταξίδεψε μαζι με τον Ρεπουμπλικάνο Πρόεδρο με το προεδρικό αεροσκάφος, Air Force One, στο Κλίβελαντ (Οχάιο), όπου έγινε το πρώτο ντιμπέιτ του ενοίκου του Λευκού Οίκου με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, αλλά και στη Μινεσότα, όπου ο αρχηγός του κράτους εμφανίστηκε σε προεκλογική εκδήλωση την Τρίτη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του Associated Press, ο Τραμπ επιβιβάζεται στο ελικόπτερο και λίγο αργότερα επιβιβάζεται και η Χικς.

Σε απομόνωση και η Πελόζι

Πηγή κοντά στην Χόουπ Χικς που επικαλείται το CNN ανέφερε ότι η σύμβουλος του Τραμπ, που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, έχει ήδη παρουσιάσει συμπτώματα με πόνους και κόπωση. Σύμφωνα με το CNN σε απομόνωση έχει τεθεί ήδη η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι προκειμένου να αναλάβει τη διακυβέρνηση των ΗΠΑ σε περίπτωση κατά την οποία νοσήσει με κορωνοϊό και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, ο οποίος τα τελευταία 24ωρα ήταν σε στενή επαφή με τον Τραμπ.

Όπως σημειώνουν οι New York Times η εξέλιξη αυτή θα αποτελέσε ένα τεράστιο εμπόδιο για την προεκλογική εκστρατεία του 74χρονου Τραμπ με 33 ημέρες μέχρι τις εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου. Ακόμα και αν είναι ασυμπτωματικός θα πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα στον Λευκό Οίκο ενώ αν παρουσιάσει συμπτώματα εγείρονται ερωτήματα για το αν πρέπει να συνεχίσει ως υποψήφιος πρόεδρος.