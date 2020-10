Τραμπ κορονοϊός: Πόσο κινδυνεύει – Οι δύο κρίσιμοι παράγοντες

Τραμπ κορονοϊός: Μετά την ανακοίνωση ότι Ντόναλντ Τραμπ και σύζυγός του Μελάνια, βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό, το ερώτημα που θέτουν αρκετοί είναι ποιοι κίνδυνοι προκύπτουν για την υγεία του προέδρου των ΗΠΑ. Οι γιατροί προειδοποίησαν ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θέτουν τον Ντόναλντ Τραμπ σε κίνδυνο από επιπλοκές από τον Covid-19, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας του και του υπερβολικού του βάρους.

Ο 74χρονος Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή στο Twitter ότι αυτός και η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, βρέθηκαν έπειτα από τεστ θετικοί στον κορωνοϊό. Όπως σημειώνει ο Guardian, μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο στο ιατρικό περιοδικό, The Lancet, διαπίστωσε ότι ενώ το συνολικό ποσοστό θανάτου για άτομα με Covid-19 ήταν 1,4%, το οποίος όμως αυξάνεται σε 8,6% για άτομα που είναι στα 70 έτη. Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από την Κίνα.

Παράλληλα, ο Δρ. Μπάρι Ντίξον, ένας γιατρός στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο St Vincent στη Μελβούρνη, δήλωσε ότι ο κίνδυνος για τον Τραμπ θα αυξανόταν εάν ανέπτυσσε πνευμονία, η οποία σχετίζεται στην Covid-19 με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, ειδικά σε ασθενείς άνω των 65 ετών, ή σε άτομα που έχουν καρδιαγγειακή νόσο ή καταστάσεις που επηρεάζουν τα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου.

«Διατρέχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνει αν εμφανίσει αυτήν την κακή πνευμονία», δήλωσε ο Ντίξον. «Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου και συννοσηρότητες, όπως εάν είσαι καπνιστής, έχεις διαβήτη ή καρδιακές παθήσεις. Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου για τον Τραμπ από όσο ξέρουμε είναι η ηλικία του και το γεγονός ότι είναι υπέρβαρος και θα ήταν παράγοντες υψηλού κινδύνου».

Apropos of nothing, according to our systematic review and meta-analysis of the age-stratified IFR of COVID-19, a 74-year-old person who catches the disease has a 1 in 25 risk of death pic.twitter.com/sKTGHB0aoJ

— Health Nerd (@GidMK) October 2, 2020