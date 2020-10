Τραμπ μαλλιά: Ο απίστευτος πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε το μυστικό του

Τραμπ μαλλιά: Όσο τρελό κι αν ακούγεται ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι το μυστικό για τα χαρακτηριστικά μαλλιά του είναι οι τηγανητές πατάτες. Κι όχι οποιεσδήποτε, αλλά εκείνες της αλυσίδας ταχυφαγείων McDonald’s. Εν πτήσει προς τη Μινεάπολη με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One στον απόηχο του χαοτικού πρώτου τηλεοπτικού ντιμπέιτ με τον Τζο Μπάιντεν ο Τραμπ προώθησε στο Twitter μια ανάρτηση που είχε κάνει το 2018 ο εκπρόσωπος Τύπου του Τζορτζ Μπους, Άρι Φλάισερ μ’ ένα ρεπορτάζ του ABC, που ανέφερε ότι ένα χημικό συστατικό στις τηγανητές πατάτες των McDonald’s ίσως να είναι η θεραπεία για την καράφλα. «Δεν πιάνει», είχε σχολιάσει τότε ο φαλακρός Φλάισερ. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστός λάτρης του fast food, είπε ότι ο ίδιος είναι η ζωντανή απόδειξη της ακρίβειας του ρεπορτάζ. «Δεν είναι να απορείς που δεν έχασα τα μαλλιά μου!», έγραψε ο 74χρονος Τραμπ στο Twitter.

Tα μαλλιά του Τραμπ έγιναν και πάλι είδηση προ ημερών όταν έρευνα των New York Times αποκάλυψε ότι ο νυν ένοικος του Λευκού Οίκου πλήρωσε 70.000 δολάρια σ’ ένα χρόνο για το στάιλινγκ των μαλλιών του στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, αν και φέρεται να πλήρωνε φόρο μόλις 750 δολάρια το 2016 και το 2017! Είναι γνωστό πόσο ενδιαφέρεται ο Τραμπ για την εμφάνισή του και την κόμμωσή του – λόγος για τον οποίο προκάλεσε έκπληξη τον περασμένο Ιούλιο όταν σε μια συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο εμφανίστηκε με γκρίζα μαλλιά.

No wonder I didn’t lose my hair! https://t.co/jBFE2OEhS2

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2020