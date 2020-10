Στάνλεϊ Τσόνσον μάσκα: Δεν συμμορφώνεται με τίποτα ο πατέρας του Μπόρις

Στάνλεϊ Τσόνσον μάσκα: Συγγνώμη ζήτησε ο πατέρας του Μπόρις Τζόνσον, Στάνλεϊ, αφότου ήρθε στο φως της δημοσιότητας μια φωτογραφία που τον δείχνει να πηγαίνει για ψώνια χωρίς να φορά μάσκα, παραβιάζοντας τους κανόνες που ορίζει η βρετανική κυβέρνηση λόγω πανδημίας. Συγκεκριμένα, η εφημερίδα Mirror κυκλοφόρησε σήμερα με μία φωτογραφία του Στάνλεϊ Τζόνσον όπου εικονίζεται να βρίσκεται σε ένα πρακτορείο εφημερίδων στο δυτικό Λονδίνο χθες, παραβιάζοντας τους κανόνες, καθώς δεν κάλυπτε την μύτη και το στόμα του, την ώρα που η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει από την περασμένη εβδομάδα πως το πρόστιμο για όσους δεν φορούν μάσκα θα ανέρχεται στις 200 λίρες. Μιλώντας στην Mirror, ο πατέρας του Μπόρις Τζόνσον, είπε ότι μπορεί να μην έχει «συμμορφωθεί 100%» με τους ισχύοντας κανόνες, καθώς μόλις επέστρεψε στην Αγγλία μετά από τρεις εβδομάδες στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ελλάδα.

«Λυπάμαι πολύ για το λάθος μου και παρακαλώ τους πάντες να κάνουν ότι μπορούν για να βεβαιωθούν ότι ακολουθούν τους κανόνες σχετικά με τις μάσκες και τις κοινωνικές αποστάσεις» είπε. «Το γεγονός ότι είναι η πρώτη μου μέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από 3 εβδομάδες στο εξωτερικό, δεν αποτελεί καμία δικαιολογία για να μην γνωρίζω τους κανόνες αυτούς». Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο πατέρας του Μπόρις Τζόνσον σπάει τους κανόνες – τον Ιούλιο υπερασπίστηκε την απόφασή του να ταξιδέψει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην βίλα του στο Πήλιο, σε μια προφανή παραβίαση της καθοδήγησης του υπουργείου Εξωτερικών για την αποφυγή των μη απαραίτητων ταξιδιών.

MIRROR EXCLUSIVE: So when’s your dad getting fined then, Boris? #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/AMrQBbP7WJ

— Neil Henderson (@hendopolis) September 30, 2020