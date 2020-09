Salt Bae Εστιατόρια Βοστώνη: Kαμία τήρηση των μέτρων για τον κορωνοϊό

Salt Bae Εστιατόρια Βοστώνη: Έκλεισε το νέο του εστιατόριο «Nusr-Et» στη Βοστώνη ο διάσημος Τούρκος σεφ με το ψευδώνυμο Salt Bae, επειδή δεν τηρούσε τα μέτρα ασφαλείας για τον κορωνοϊό. Ο Γκοκτσέ, που έγινε viral πριν από μερικά χρόνια, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο αλατίζει το κρέας, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με την επιτροπή αδειών της πόλης σήμερα, σύμφωνα με την Boston Globe. Η άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών του εστιατορίου έχει ανασταλεί επ’ αόριστον και το εστιατόριο έχει λάβει εντολή να σταματήσει την λειτουργία του «λόγω της υπάρχουσας και επικείμενης απειλής για την δημόσια υγεία και την δημόσια ασφάλεια που προκύπτει από την συνεχιζόμενη και επανειλημμένη αποτυχία συμμόρφωσης με τα πρότυπα δημόσιας ασφάλειας Covid-19». Το Nusr-Et στην Βοστόνη είναι ένα από τα 12 εστιατόριο που έχει στην κατοχή του ο Salt Bae, μεταξύ των οποίων και ένα στην Μύκονο.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η πόλη έλαβε καταγγελίες την ημέρα που άνοιξε το εστιατόριο, σύμφωνα με την Boston Globe, καθώς δεν συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις του κορωνοϊού. Στην ιστοσελίδα Boston’s 311, στην οποία οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες, φαίνεται ότι έχουν γίνει 5 τις τελευταίες 10 ημέρες. Δύο καταγγελίες, που κατατέθηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου, την ημέρα των εγκαινίων του εστιατορίου, περιγράφουν το εστιατόριο γεμάτο, χωρίς την τήρηση των μέτρων κοινωνικής απόστασης. Οι φωτογραφίες δείχνουν τους γεμάτους εσωτερικούς χώρους και μεγάλες ουρές να περιμένουν έξω χωρίς αποστάσεις.

«Πολύ γεμάτο ο χώρος την ημέρα των εγκαινίων στο Nusr-Et, τα τραπέζια δεν απέχουν 2 μέτρα το ένα από το άλλο, μερικά φιλοξενούν πάνω από 6 άτομα» έγραψε ένα άτομο. Ένας άλλος πρόσθεσε πως ήταν «υπερβολικά γεμάτο» με «καθόλου μέτρα κοινωνικής απόστασης». Μια πιο λεπτομερή αναφορά που κατατέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, περιέγραψε την σκηνή μέσα στο εστιατόριο του Salt Bae, την πρώτη νύχτα. «Πολλοί άνθρωποι μέσα δεν φορούσαν μάσκες, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων» αναφέρει η καταγγελία. «Πολλά τραπέζια απέχουν μόλις 1,5 μέτρο και οι άνθρωποι στέκονται γύρω από το μπαρ χωρίς μάσκες. Όταν φτάσαμε δεν υπήρχε κανείς στο σταντ του ρεσεψιονίστ, αλλά όταν φύγαμε γύρω στις 21:00, υπήρχαν περίπου 20-30 άτομα που έβγαζαν selfies μαζί του χωρίς μάσκες».

Οι επιθεωρήσεις του εστιατορίου ξεκίνησαν στις 19 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα μετά το άνοιγμα του εστιατορίου του Salt Bae. Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν παραβίαση λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κορωνοϊού, αναφέροντας συγκεκριμένα «την μεγάλη ουρά των επισκεπτών και την αποτυχία τήρησης μέτρων προστασίας». Σύμφωνα με το NBC Boston, το εστιατόριο δεν έλαβε υγειονομική άδεια για να λειτουργήσει.

A manager I spoke with at Nusr-Et was unable to comment on the Covid19 citations from city inspectors. The restaurant has an emergency hearing tomorrow morning @wbz #wbz pic.twitter.com/ze2fmwjeFx

— Mike LaCrosse (@MikeLaCrosseWBZ) September 28, 2020