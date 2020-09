Πυρκαγιά στην Καλιφόρνια: Κατακαίει η Glass Fire – Εκκενώθηκαν σπίτια

Πυρκαγιά στην Καλιφόρνια: Πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, Κυριακή, στην καρδιά της κοιλάδας της Νάπα, που είναι γνωστή για τους αμπελώνες της, στη βόρεια Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ενισχύθηκε από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε σχεδόν 8.100 στρέμματα, αναγκάζοντας τις αρχές να προβούν στην εκκένωση νοσοκομείων και εκατοντάδων σπιτιών, σύμφωνα με τις ίδιες. Μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες που απειλούν γειτονιές και αμπελώνες στο βόρειο άκρο της φημισμένης, για την οινοπαραγωγή της, κοιλάδας και τις γύρω πλαγιές, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Σαν Φρανσίσκο. Η πυρκαγιά αυτή, η οποία ονομάστηκε Glass Fire, ξέσπασε χθες πριν από το ξημέρωμα κοντά στο Καλιστόγκα και επεκτάθηκε στις γύρω κοινότητες του Ντιρ Παρκ και του Σεντ Ελένα, με τις φλόγες να βρίσκονται σε απόσταση μόλις 1,6 χιλιομέτρου από το νοσοκομείο Adventist Health St. Helena.

Οι 55 άνθρωποι που νοσηλεύονται εκεί απομακρύνθηκαν με ασφάλεια με ασθενοφόρα και ελικόπτερα σε διάστημα πέντε ωρών από τις 07:00 τοπική ώρα, δήλωσε η εκπρόσωπος του νοσοκομείου Λίντα Ουίλιαμς στο Reuters. Πρόκειται για τη δεύτερη εκκένωση του νοσοκομείου αυτού των 150 κλινών λόγω πυρκαγιάς σε διάστημα ενός μήνα, μετά τις πυρκαγιές που εξαπλώθηκαν σε διάφορες κομητείες βόρεια της περιοχής του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο τον Αύγουστο.

LOOK: Napa County's Glass Fire has already burned through 800+ acres of land in Northern California.

Χθες οι αρχές έδωσαν επίσης εντολή για την εκκένωση περίπου 600 σπιτιών, ενώ προειδοποίησαν τους κατοίκους άλλων 1.400 να είναι έτοιμοι να τα εγκαταλείψουν αμέσως μόλις εκδοθεί σχετική ειδοποίηση, δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πολιτείας Τάιρι Ζάντερ. Τα μέτρα αυτά αφορούν τουλάχιστον 5.000 ανθρώπους, πρόσθεσε.

Ως χθες το βράδυ, οι φλόγες ενισχυμένες από ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή είχαν κατακάψει περίπου 7.300 στρέμματα χορτολιβαδικής βλάστησης σε πλαγιές και δάση με δρύες, ενώ είχαν τεθεί ελάχιστα ή καθόλου υπό έλεγχο, πρόσθεσε ο Ζάντερ. Δείτε τη φωτιά σε ανάρτηση στο διαδίκτυο

The #glassfire has now just came roaring over the hill. This is right along Silverado Trail just north of Deer Park. pic.twitter.com/2rtw0ka1R9

— Joe Vazquez (@joenewsman) September 28, 2020