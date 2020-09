Κορονοϊός σποτ Σκωτία: Το τρομακτικό βίντεο με την «πράσινη γλίτσα»

Κορονοϊός σποτ Σκωτία: Με ένα ανατριχιαστικό σποτ που δείχνει πόσο απίστευτα εύκολο είναι να μεταδοθεί ο νέος κοροναϊός στα αγαπημένα μας πρόσωπα, μέσω απλών καθημερινών δραστηριοτήτων, επιχειρεί η κυβέρνηση της Σκωτίας να αφυπνίσει τους πολίτες της και να τους θέσει σε επιφυλακή. Ωστόσο το βίντεο που κυκλοφόρησε λίγο μετά την προαναγγελία νέων μέτρων από τη Νίκολα Στέρτζον και την προειδοποίησή της ότι η Σκωτία βρίσκεται «σε κρίσιμη φάση», δίχασε το κοινό με τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να οπτικοποιήσει τον ιό, χρησιμοποιώντας… πράσινη γλίτσα.

Το σποτάκι με την απειλητική ατμόσφαιρα έχει πολύ μικρή διάρκεια, μόλις 30 δευτερόλεπτα, όμως είναι αρκετά αποτελεσματικό αφού καταφέρνει να δώσει μορφή στον «αόρατο δολοφόνο» που έχει παραλύσει τον πλανήτη και να δείξει πώς ένα ευπαθές άτομο, όπως ένας ηλικιωμένος άνδρας, μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένος σε αυτόν. Στο κλιπ, μια εγγονή επισκέπτεται τον παππού της, και καθώς κινείται στην κουζίνα του αφήνει παντού στο πέρασμά της μια πράσινη αηδιαστική ουσία. Ντουλάπια, κούπες, συσκευές, όλα μολύνονται από τον κορωνοϊό… Έπειτα η κοπέλα κοιτάζει βιντεάκια στο κινητό της που τη δείχνουν να διασκεδάζει ξέφρενα με τους φίλους της, πιθανόν το προηγούμενο βράδυ, μια σκηνή που υπονοεί ότι κόλλησε τον ιό κατά τη νυχτερινή της έξοδο. Στο τέλος του κλιπ, η ίδια αηδιαστική ουσία βρίσκεται στο στόμα του αγαπημένου της παππού, χωρίς η ίδια να έχει υποψιαστεί τίποτα.

Στο τέλος του βίντεο, εμφανίζεται το εξής μήνημα: «Μη μεταδώσεις τον κορωνοϊό σε εκείνους που αγαπάς. 2 νοικοκυριά, έξι άνθρωποι, δύο μέτρα απόσταση». Στην περιγραφή του βίντεο δίνεται η ακόλουθη επεξήγηση: «Να θυμάσαι, αν συναντάς φίλους σου πρέπει να είναι το πολύ έξι άτομα από 2 νοικοκυριά τη φορά (ώς και 4 νοικοκυριά τη μέρα). Κράτα δύο μέτρα απόσταση, ακόμα και από τους φίλους σου».

Ανάμικτες αντιδράσεις. Σύμφωνα με την Daily Mail, το σποτ της σκωτσέζικης κυβέρνησης προκάλεσε διχασε το κοινό, με κάποιους να το χαρακτηρίζουν τρομολαγνικό και να επικρίνουν τους δημιουργούς του. «Έχετε ιδέα τι ζημιά μπορεί να προκαλέσετε σε ένα παιδί που ήδη ακολουθεί τις οδηγίες και δεν χρειάζεται να πανικοβληθεί για να συμμορφωθεί;», έγραψε ένας χρήστης. «Συγχαρητήρια που μετατρέψαμε την εκδήλωση αγάπης μεταξύ ανθρώπων σε κάτι τρομακτικό και αηδιαστικό», έγραψε ένας άλλος σχολιαστής στα social media. «Μιλάμε για εξωφρενική τρομολαγνεία», έγραψε ένας τρίτος. Υπήρξαν βέβαια πολλοί χρήστες που επικρότησαν την κυβέρνηση της Σκωτίας για το θάρρος της, σημειώνοντας ότι η κρισιμότητα της κατάστασης επιβάλλει το μήνυμα της αυτοπροστασίας να μεταδίδεται με ωμό και αποτελεσματικό τρόπο.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης Στέρτζον δήλωσε πάντως ότι η εν λόγω καμπάνια, που απευθύνεται στην ηλικιακή ομάδα των 14-44 ετών, αποδείχτηκε αποτελεσματική στο στάδιο της έρευνας και αναδεικνύει με εύστοχο τρόπο τον κίνδυνο μετάδοσης στα αγαπημένα μας πρόσωπα. «Η σημασία του μηνύματα απαιτούσε μια πιο τολμηρή προσέγγιση», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος.

The Scottish Government has released this advert to explain how easily COVID-19 can spread, by using slime instead of germs. pic.twitter.com/EvPEWa4rEB

— LADbible (@ladbible) September 24, 2020