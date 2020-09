Ελληνοτουρκικά νέα: Επικοινωνία Ερντογάν με Φον ντερ Λάιεν και Στόλτενμπεργκ 

Ελληνοτουρκικά νέα: Τηλεδιάσκεψη με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε το απόγευμα της Τετάρτης ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο τις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ, καθώς και τα ζητήματα που σχετίζονται με την Ανατολική Μεσόγειο ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Ερντογάν είπε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι οι μαξιμαλιστικές αξιώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου βρίσκονταν στον πυρήνα των εντάσεων στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς και οι δύο χώρες αγνοούσαν τα δικαιώματα των Τούρκων και των Τουρκοκυπρίων. Προτάσσοντας ότι η Τουρκία καλεί πάντα σε διάλογο από την αρχή της έντασης, ο Ερντογάν σημείωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για διερευνητικές συνομιλίες με την ελληνική πλευρά και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ελλάδα δεν θα χάσει την ευκαιρία για διπλωματία για άλλη μια φορά.

Συνέχισε λέγοντας ότι βήματα για την ανανέωση της συμφωνίας για το μεταναστευτικό μεταξύ Άγκυρας και Βρυξελλών του 2016, καθώς και η ανανέωση της Τελωνειακής Ένωσης και η διασφάλιση της απελευθέρωσης της βίζας για τους τούρκους πολίτες που ταξιδεύουν σε χώρες της ΕΕ, θα συμβάλουν στη βελτίωση των διμερών δεσμών. Ο Ερντογάν επανέλαβε επίσης την έκκλησή του για δίκαιη κατανομή των βαρών στο ζήτημα της μετανάστευσης, προτρέποντας την ΕΕ να διερευνήσει παραβιάσεις από την Ελλάδα και τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) που ωθούν πίσω τα πλοία των μεταναστών. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν, χαρακτήρισε «χρήσιμη» την επικοινωνία που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στην ανάρτησή της στο Twitter σημειώνει ότι «χαιρετίζει την προγραμματισμένη έναρξη των συνομιλιών» Ελλάδας και Τουρκίας.

Very useful exchange with President @RTErdogan on developments in the Eastern Mediterranean and on migration. I welcome the planned launch of talks with Greece, which are essential for stability in the Eastern Mediterranean and for a constructive relationship with the EU. pic.twitter.com/5mWKTh6dZc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 23, 2020