Σπίτι Ωνάση – Σμύρνη: Σόου Τούρκων εθνικιστών

Σπίτι Ωνάση – Σμύρνη: Τούρκοι εθνικιστές, με επικεφαλής τον σύμμαχο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος (MHP) του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του Αριστοτέλη Ωνάση στη Σμύρνη. Ο λόγος ήταν επειδή το Ίδρυμα Ωνάση κατέθεσε πρόταση για την αγορά του σπιτιού που γεννήθηκε ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Στο χωριό λοιπόν Καρατάσι οι «Γκρίζοι Λύκοι» επέλεξαν για να τονώσουν το εθνικό φρόνημα των Τούρκων πολιτών και ταυτόχρονα να προσβάλλουν το ελληνικό ιστορικό στοιχείο.

Μάλιστα αποθέωσαν την ιδιοκτήτρια του ακινήτου για την άρνηση της.

#Turkey's ultra-nationalists, led by #Erdogan's ally MHP, staged a show in front of an old house, the birthplace of Greek billionaire Aristotle Onassis, in order to rally anti-#Greece sentiment.

The owner of house reportedly rejected sale bid by Alexander S. Onassis Foundation pic.twitter.com/FZKv1vbgPX

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) September 18, 2020