Ακάρ για Ελλάδα: To Oruc Reis θα συνεχίσει τις έρευνες – Να αποστρατιωτικοποιηθεί το Καστελόριζο

Ακάρ για Ελλάδα: Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προέβη προ ολίγου ο υπουργός Αμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ. Την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήριζε ως θετική ενέργεια την επιστροφή του Oruc Reis στην Αττάλεια, σύμφωνα με την εφημερίδα Sabah ο Τούρκος υπουργός Αμυνας δήλωσε: «To Oruc Reis θα συνεχίσει τις έρευνες του στην περιοχή, σύμφωνα με το πλάνο μας. Δεν εγκαταλείπουμε τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο». Ο Ακάρ, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο θέμα των «στρατιωτικοποιημένων ελληνικών νησιών» και ζήτησε την «αποστρατιωτικοποίηση του Καστελόριζου»

Ο Ακάρ, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο θέμα των «στρατιωτικοποιημένων ελληνικών νησιών» και ζήτησε την «αποστρατιωτικοποίηση του Καστελόριζου», καθώς με τη στάση αυτή «(η Ελλάδα) αυξάνει την ένταση και καταστρέφει τις προσπάθειες για διάλογο». Η εν λόγω δήλωση του Ακάρ έγινε στο σημείο που εξέφρασε την ενόχλησή του (!) για την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο Καστελόριζο.

LIVE — Akar: Oruç Reis will continue exploration activities in the region in line with our plan, there is no giving up our rights in East Med

— DAILY SABAH (@DailySabah) September 13, 2020