Σουλεϊμάν Σοϊλού – Τουρκία: «Ο Θεός είναι με τον Ερντογάν και την κυβέρνησή του»

Σουλεϊμάν Σοϊλού – Τουρκία: Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, πρόσφατα, εμφανίστηκε βέβαιος πως: «H Τουρκία θα κυβερνήσει τον κόσμο γράφοντας ιστορία» και πως «ο Θεός είναι με τον Ερντογάν και την κυβέρνησή του». Μιλώντας σε ένα επιχειρηματικό φόρουμ, ο Σοϊλου επανήλθε με νέες δηλώσεις για το «ευγενές τουρκικό έθνος» που -μεταξύ άλλων- προώθησε και την φιλοσοφία. «Είμαστε η Τουρκία. Είμαστε μία μεγάλη χώρα. Είμαστε ένα ευγενές έθνος. Ιδέες και φιλοσοφίες προωθήθηκαν από τους προγόνους μας και είναι πολύτιμες και απαραίτητες στο σημερινό κόσμο» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, τονίζοντας στη συνέχεια πως «αποστολή της Τουρκίας είναι να δώσει το χέρι στις χώρες που θέλουν ν΄ απαλλαγούν από την «καταπίεση του άγριου καπιταλισμού».

«Έχουμε επίσης μία γεωγραφική ευθύνη. Είμαστε η καρδιά όλης της παγκόσμιας γεωγραφίας. Υπάρχουν χώρες γύρω μας που ακολουθούν την ανάπτυξη πρέπει να τους απλώσουμε το χέρι μας. Πρέπει να δώσουμε το χέρι στις χώρες που θέλουν να απαλλαγούν από τους δια αντιπροσώπων πολέμους. Πρέπει να δώσουμε το χέρι στις χώρες που θέλουν να απελευθερώσουν τον εαυτό τους από την καταπίεση του άγριου καπιταλισμού και να τις απελευθερώσουμε».

Ο Σοϊλού, θεωρείται άνθρωπος απολύτου εμπιστοσύνης του Ερντογάν με κεντρικό ρόλο στην κρίση του περασμένου Μαρτίου στον Έβρο και τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Τον περασμένο Απρίλιο υπέβαλλε παραίτηση από τη θέση του λόγω Covid-19, που όμως δεν έγινε αποδεκτή. Το βίντεο με τις νέες δηλώσεις του Σοϊλού, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο αυτοεξόριστος στη Σουηδία Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, διαχειριστής του ανεξάρτητου δικτύου Nordic Monitor.

#Turkey is the center of the world, carrying the entire world's burden, will liberate oppressed nations, revitalize Ottoman ideals, Turks are noble people, says Turkish Interior Minister Suleyman Soylu. 😆😆😆 pic.twitter.com/F7sCEbllFU

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) September 10, 2020