Άδωνις για μετανάστες: “Όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια στη Μόρια να απελαθούν”

Άδωνις για μετανάστες: «Όλοι όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια να απελαθούν αυτομάτως» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter για την πυρκαγιά στη Μόρια, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα ο υπουργός έγραψε τα εξής: «’Ανθρωποι που δεν σέβονται τους Νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και που καταστρέφουν δημόσια περιουσία, δεν δικαιούνται άσυλο στην Ελλάδα. Πρέπει όλοι όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια να απελαθούν αυτομάτως: Λαθρομετανάστες: ‘Βye Bye Moria’ την ώρα της φωτιάς».

Η κατάσταση στη Μόρια, μετά τη νέα φωτιά που ξέσπασε στο ΚΥΤ το βράδυ της Τετάρτης, ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Πρόσφυγες που έμεναν στον καταυλισμό ενεπλάκησαν σε επεισόδια με αστυνομικούς. Οικογένειες βρέθηκαν για άλλη μια φορά στον δρόμο, καθώς έτρεχαν να σωθούν μαζί με τα παιδιά και τα υπάρχοντά τους, από τις δύο νέες εστίες φωτιές που κατακαίουν όσα δεν καταστράφηκαν από τη χτεσινοβραδινή φωτιά. Καθώς μεγάλη ομάδα προσφύγων κινείτο στον δρόμο προς τη Μυτιλήνη, επεισόδια σημειώθηκαν κοντά στο Καρά-Τεπέ, καθώς κάποιοι εξ αυτών πέταξαν πέτρες και αντικείμενα προς τα ΜΑΤ με τους άνδρες της Αστυνομίας να απαντούν με δακρυγόνα.

Fires in the Camp, Fire in nearby fields , teargas from police , hundreds who fled #moria are heading back . pic.twitter.com/0SsUj44jXE

— Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020