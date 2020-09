Μόρια φωτιά τώρα: Φωτιές και επεισόδια με πέτρες και δακρυγόνα – Εικόνες χάους

Μόρια φωτιά τώρα: Τεταμένη είναι κατάσταση στη Μυτιλήνη μετά τη νέα φωτιά που ξέσπασε στο ΚΥΤ της Μόριας αργά το βράδυ της Τετάρτης και είχε ως αποτέλεσμα πλήθος κόσμου να μαζέψει τα πράγματά του και να εγκαταλείψει την περιοχή. Μάλιστα, αργά το βράδυ ξέσπασαν και επεισόδια μεταξύ προσφύγων και μεταναστών και αστυνομικών. Συγκεκριμένα, δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν παραταχθεί στη διασταύρωση της Παναγιούδας για να μην επιτρέψουν σε χιλιάδες ανθρώπους να κινηθούν προς την πόλη της Μυτιλήνης. Οι άνδρες των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν τον κόσμο, ο οποίος έχει ανάψει φωτιές και παραμένει στο σημείο.

Οι ομάδες των ΜΑΤ έχουν αποκλείσει την περιοχή όλων των γύρω χωριών και προσπαθούν να τους εμποδίσουν να μετακινηθούν προς την πόλη, με τους πρόσφυγες και μετανάστες να αντιδρούν και να συνεχίζεται η ένταση, η οποία αναμένεται να κρατήσει μέχρι και το πρωί, όταν και θα αποφασιστεί από την πολιτεία για το πού θα μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. Το έργο της αστυνομίας είναι αρκετά δύσκολο καθώς πρέπει να απομονώσουν χιλιάδες ανθρώπους που έχουν μείνει χωρίς στέγη. Από την άλλη, οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση αυτή καθώς 35 άνθρωποι έχουν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μόλις 8 από αυτούς έχουν εντοπιστεί.

Υπενθυμίζεται πως η νέα εστία φωτιάς ξέσπασε λίγο μετά τις επτά το απόγευμα της Τετάρτης και καίει σκηνές που δεν είχαν καεί από την προηγούμενη πυρκαγιά, με το ΚΥΤ να έχει καταστραφεί πλέον ολοσχερώς. Στις σκηνές υπήρχαν γκαζάκια και φιάλες υγραερίου, τα οποία δημιουργούν εκρήξεις, με την Πυροσβεστική να είναι επί ποδός. Για την ώρα παραμένουν άγνωστα τα αίτια της φωτιάς.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece, στο νησί μετέβη και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε μέσω του λογιαριασμού του στο Twitter πως όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια θα πρέπει θα απελαθούν. Συγκεκριμένα ο υπουργός έγραψε τα εξής: «’Ανθρωποι που δεν σέβονται τους Νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και που καταστρέφουν δημόσια περιουσία, δεν δικαιούνται άσυλο στην Ελλάδα. Πρέπει όλοι όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια να απελαθούν αυτομάτως: Λαθρομετανάστες: ‘Βye Bye Moria’ την ώρα της φωτιάς».

Υπενθυμίζεται ότι ολόκληρο το νησί έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα στον καταυλισμό. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, κηρύσσεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίαςη Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου,για λόγους δημόσιας υγείας». Η κήρυξη αυτή ισχύει από τις 9 Σεπτεμβρίου και για τέσσερις μήνες.

Για φαινόμενα παραβατικότητας τα οποία δεν θα μείνουν ατιμώρητα, έκανε λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο και τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα στην Μυτιλήνη για την κατάσταση στη Μόρια. «Φαινόμενα παραβατικότητας σαν αυτά που βιώσαμε χθες, δεν θα μείνουν ατιμώρητα», τόνισε ο κ. Μηταράκης, λέγοντας ότι τα γεγονότα ξεκίνησαν από αιτούντες άσυλο μετά την καραντίνα που επιβλήθηκε λόγω εντοπισμού κρουσμάτων. Όπως είπε, οκτώ από τα 35 κρούσματα εντοπίστηκαν και οδηγήθηκαν στο δεύτερο χώρο απομόνωσης.

Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έχουν καταστραφεί οι χώροι διοίκησης, άλλες διοικητικές εγκαταστάσεις και ένα μέρος μόνο από τον χώρο φιλοξενίας. Επίσης, κάηκε ο χώρος εντατικής θεραπείας της νέας υγειονομικής μονάδας της δομής, ενώ στους χώρους φιλοξενίας του γενικού πληθυσμού έχουν συμβεί υλικές καταστροφές, που θα επιδιορθωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα «Η αστυνομία έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών», συνέχισε ο ίδιος.

Fires in the Camp, Fire in nearby fields , teargas from police , hundreds who fled #moria are heading back . pic.twitter.com/0SsUj44jXE

— Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020