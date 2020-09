Μακρόν – Τουρκία: Το γεμάτο… νόημα tweet μετά την Med7

Μακρόν – Τουρκία: Με ένα σύντομο, αλλά όλο συμβολισμούς post μέσω Twitter, ο Εμανουέλ Μακρόν έστειλε το μήνυμα της ειρήνης στη Μεσόγειο. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter: Pax Mediterranea!, παραφράζοντας το Pax Romana, (ρωμαϊκή ειρήνη) θέλοντας να δώσει το στίγμα της στόχευσης της συνόδου των Med7, που δεν είναι άλλη από την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο. Πρόσφατα εξάλλου,ο κ. Μακρόν είχε αναφερθεί στη Μεσόγειο με την επίσης πασίγνωστη λατινική φράση «mare nostrum» που σημαίνει «η θάλασσά μας», κάτι που είχε επισημάνει σε συνέντευξή του και ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε άλλο tweet του νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρον καλωσόρισε τους ηγέτες των έξι κρατών της Μεσογείου, αποκαλώντας τoυς με το μικρό τους όνομα. «Καλώς ήρθατε στην Κορσική, Τζουζέπε, Πέδρο, Κυριάκο, Αντώνιο, Νίκο και Ρόμπερτ!». «Για την σταθερότητα και την ασφάλεια, για την βιοποικιλότητα και το κλίμα, υπάρχει στη Μεσόγειο ένα συλλογικό ενδιαφέρον να επιβεβαιώσουμε την ευρωπαϊκή μας κυριαρχία» έγραψε επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν στον λογαριασμό του στο Twitter.

Welcome in Corsica Giuseppe, Pedro, Kyriáko, Antonio, Níkos and Robert ! pic.twitter.com/Q0O3DPWV7y

