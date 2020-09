ΝΑΤΟ ελληνοτουρκικά: Η Ελλάδα θέτει θέμα αποχώρησης του Oruc Reis

ΝΑΤΟ ελληνοτουρκικά: Εντονες είναι οι διπλωματικές κινήσεις της Ελλάδας στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, ως ανάχωμα στην τουρκική προκλητικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα θα θέσει αύριο Τετάρτη στο ΝΑΤΟ θέμα αποχώρησης του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis το οποίο παραμένει επί σχεδόν έναν μήνα -συνοδεία πολεμικών τουρκικών πλοίων – στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ανεβάζοντας στο «κόκκινο» το θερμόμετρο της έντασης στην περιοχή.n «Η Ελλάδα ζήτησε και κατάφερε να πραγματοποιηθεί πολιτική συζήτηση για την τουρκική επιθετικότητα αύριο στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό από τουρκικά ΜΜΕ, η συνάντηση τεχνικών κλιμακίων Ελλάδας-Τουρκίας, που επρόκειτο να διεξαχθεί σήμερα, αναβλήθηκε για την Πέμπτη.

#BREAKING Tuesday's meeting between Turkish, Greek military delegations at NATO headquarters delayed until Sept 10: Turkish Defense Ministry sources

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) September 8, 2020