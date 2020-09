Μήδεια Γερμανία: Φρίκη για τη μητροκτόνο, ψάχνουν τα αίτια οι Αρχές

Μήδεια Γερμανία: «Δεν πιστεύαμε ποτέ πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί, όχι εδώ». Με αυτά τα λόγια περιγράφει γείτονας της οικογένειας στην πόλη της Γερμανίας τη φρίκη που βιώνει η μικρή κοινωνία του Σόλινγκεν μετά τον αποτρόπαιο θάνατο 5 παιδιών από την ίδια τους τη μητέρα. Η είδηση του θανάτου πέντε μικρών παιδιών, τριών κοριτσιών 1, 2 και 3 ετών και δύο αγοριών 6 και 8 ετών, σόκαρε τη Γερμανία και όλο τον κόσμο, το μεσημέρι της Πέμπτης. Παρότι ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της τραγικής αυτής εξέλιξης, οι ενδείξεις δείχνουν πως πίσω από το φονικό κρύβεται η ίδια η μητέρα των άτυχων παιδιών. Το έκτο παιδί της οικογένειας, ένας 11χρονος, επέζησε της ασύλληπτης τραγωδίας και τον φροντίζουν συγγενείς της οικογένειας.

«Υποθέτουμε πως υπήρξε μια εγκληματική ενέργεια και θα ανακρίνουμε τη μητέρα, ωστόσο δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήσεις μας για την ώρα», δήλωσε μετά την αποκάλυψη του τρομερού συμβάντος ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Στέφαν Γουέιαντ. «Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη, μόνο πως πρόκειται για μια εξαιρετικά τραγική κατάσταση», συμπλήρωσε ο ίδιος. «Το οικογενειακό δράμα στο Σόλινγκεν με γεμίζει με απέραντη θλίψη και για την ώρα στέλνω τις σκέψεις και τις ευχές μου στα πέντε παιδιά που “ξεριζώθηκαν” από τη ζωή τόσο νωρίς», σημείωσε με τη σειρά του ο υπουργός Εσωτερικών του γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρεούλ.

"We're in shock. Disbelief. We never thought this could happen, not here," a neighbor to the 27-year-old mother suspected of killing her 5 children in Solingen, western Germany, said. pic.twitter.com/8vxtMtzBuH

