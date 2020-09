Θάνατος Αφροαμερικανού ΗΠΑ: Κι άλλος νεκρός από πυρά αστυνομικών

Θάνατος Αφροαμερικανού ΗΠΑ: Δεν μπαίνει τέλος στους θανάτους Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ από πυρά αστυνομικών. Ένας ακόμη σκοτώθηκε την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη στην χώρα ιστορικές κινητοποιήσεις εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας. Σύμφωνα με τις αρχές, αστυνομικοί μετέβησαν λίγο μετά τις 16:00 (τοπική ώρα 23:00 ώρα Ελλάδας) στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης για να ερευνήσουν πληροφορίες για «οπλισμένους άνδρες μέσα σε όχημα». «Όταν προσέγγισαν το όχημα, κάποιοι άρχισαν να τρέχουν για να διαφύγουν και ένας αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου», σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της αμερικανικής πρωτεύουσας Πίτερ Νιούσαμ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Θεωρούμε ότι το πρόσωπο αυτό οπλοφορούσε εκείνη τη στιγμή», ανέφερε, διαβεβαιώνοντας ότι επιτόπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο όπλα. Το θύμα ήταν «νεαρός Αφροαμερικανός», δήλωσε στα ΜΜΕ ο Τρέιον Γουάιτ, τοπικός αιρετός, ζητώντας να δημοσιοποιηθούν τα πλάνα που κατέγραψαν οι κάμερες τις οποίες φόραγαν οι αστυνομικοί. «Δεν θα περάσει έτσι, μην αφήσετε τα μέσα ενημέρωσης να μαυρίσουν αυτή την υπόθεση», τόνισε το τοπικό παράρτημα του κινήματος Black Lives Matter («Οι ζωές των μαύρων μετράνε»), καλώντας σε διαδήλωση, ενώ μετά την είδηση του περιστατικού, διαδηλωτές πήγαν σε αστυνομικά τμήματα και διαμαρτυρήθηκαν για την δολοφονία του 18χρονου που σκοτώθηκε από τα πυρά αστυνομικού.

Police official describes the shooting that occurred in Washington DC today. pic.twitter.com/P3Z1AK26Cc

Tensions are high outside the Washington DC district 7 police station, where protesters are protesting the shooting death of Deon Kay pic.twitter.com/1eU6WQhzsS

